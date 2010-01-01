Александра (сериал, 2010) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Саша — фельдшер скорой помощи. Вся ее жизнь подчинена работе и заботе о муже Романе. Саша и не думает о развлечениях, встречах с подругами и покупках. Все тяжело заработанные деньги она тратит на любимого супруга, а в выходные пишет за него курсовые. Ведь Роман учится в институте, правда, в основном он весело проводит время с друзьями. И вот наступит момент, когда Роману станет скучно с домашней Сашей, и главной героине придется начинать жизнь с «чистого листа» — без мужа и для себя.



Сериал Александра 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.