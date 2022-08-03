Звездные войны: Скайуокер. Восход (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.52019, Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker
Фантастика, Боевик306 мин18+
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О фильме
Палпатин жив и, совместно с Кайло Реном, готовит страшный план по завоеванию вселенной ситхами. Прошедшая джедайскую подготовку на базе Сопротивления Рэн объединяется с повстанцами, чтобы отыскать коварного Императора. Экипаж «Тысячелетнего сокола» с Чубаккой на борту отправляется в путь.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD, SD
Время306 мин / 05:06
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Джей
Джей Абрамс
- Актриса
Дейзи
Ридли
- Актёр
Адам
Драйвер
- Актриса
Кэрри
Фишер
- Актёр
Марк
Хэмилл
- ДБАктёр
Джон
Бойега
- Актёр
Оскар
Айзек
- ЭДАктёр
Энтони
Дэниелс
- НААктриса
Наоми
Аки
- Актёр
Донал
Глисон
- Актёр
Ричард
Э. Грант
- КТСценарист
Крис
Террио
- Сценарист
Джей
Джей Абрамс
- ДКСценарист
Дерек
Коннолли
- КТСценарист
Колин
Треворроу
- Продюсер
Джей
Джей Абрамс
- ПАПродюсер
Пиппа
Андерсон
- КДПродюсер
Кэндис
Д. Кампос
- ВУАктриса дубляжа
Василиса
Ушакова
- АКАктёр дубляжа
Александр
Койгеров
- ЕДАктриса дубляжа
Елена
Дриацкая
- ДБАктёр дубляжа
Давид
Бродский
- ИЧАктёр дубляжа
Иван
Чабан
- ПИХудожник
Пол
Инглис
- КМХудожница
Криста
Манро
- ОРХудожник
Оливер
Робертс
- МБМонтажёр
Марианн
Брэндон
- СГМонтажёр
Стефан
Грубе
- ДМОператор
Дэниэл
Миндел
- ДУКомпозитор
Джон
Уильямс