Звездные войны: Скайуокер. Восход
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Звездные войны: Скайуокер. Восход

Звездные войны: Скайуокер. Восход (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.52019, Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker
Фантастика, Боевик306 мин18+

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О фильме

Палпатин жив и, совместно с Кайло Реном, готовит страшный план по завоеванию вселенной ситхами. Прошедшая джедайскую подготовку на базе Сопротивления Рэн объединяется с повстанцами, чтобы отыскать коварного Императора. Экипаж «Тысячелетнего сокола» с Чубаккой на борту отправляется в путь.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD, SD
Время
306 мин / 05:06

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход»