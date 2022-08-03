Палпатин жив и, совместно с Кайло Реном, готовит страшный план по завоеванию вселенной ситхами. Прошедшая джедайскую подготовку на базе Сопротивления Рэн объединяется с повстанцами, чтобы отыскать коварного Императора. Экипаж «Тысячелетнего сокола» с Чубаккой на борту отправляется в путь.

