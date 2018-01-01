Wink
Звездные войны: Скайуокер. Восход
Актёры и съёмочная группа фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Режиссёры

Джей Джей Абрамс

J.J. Abrams
Режиссёр

Актёры

Дейзи Ридли

Daisy Ridley
АктрисаRey
Адам Драйвер

Adam Driver
АктёрKylo Ren
Кэрри Фишер

Carrie Fisher
Актриса
Марк Хэмилл

Mark Hamill
АктёрLuke Skywalker / Boolio
Джон Бойега

John Boyega
АктёрFinn
Оскар Айзек

Oscar Isaac
АктёрPoe Dameron
Энтони Дэниелс

Anthony Daniels
АктёрC-3PO
Наоми Аки

Naomi Ackie
АктрисаJannah
Донал Глисон

Domhnall Gleeson
АктёрGeneral Hux
Ричард Э. Грант

Richard E. Grant
АктёрGeneral Pryde

Сценаристы

Крис Террио

Chris Terrio
Сценарист
Джей Джей Абрамс

J.J. Abrams
Сценарист
Дерек Коннолли

Derek Connolly
Сценарист
Колин Треворроу

Colin Trevorrow
Сценарист

Продюсеры

Джей Джей Абрамс

J.J. Abrams
Продюсер
Пиппа Андерсон

Pippa Anderson
Продюсер
Кэндис Д. Кампос

Candice Campos
Продюсер

Актёры дубляжа

Василиса Ушакова

Актриса дубляжа
Александр Койгеров

Актёр дубляжа
Елена Дриацкая

Актриса дубляжа
Давид Бродский

Актёр дубляжа
Иван Чабан

Актёр дубляжа

Художники

Пол Инглис

Paul Inglis
Художник
Криста Манро

Christa Munro
Художница
Оливер Робертс

Oliver Roberts
Художник

Монтажёры

Марианн Брэндон

Maryann Brandon
Монтажёр
Стефан Грубе

Stefan Grube
Монтажёр

Операторы

Дэниэл Миндел

Dan Mindel
Оператор

Композиторы

Джон Уильямс

John Williams
Композитор