Звездные войны: Эпизод 3 - Месть Ситхов
Wink
Фильмы
Звездные войны: Эпизод 3 - Месть Ситхов

Звездные войны: Эпизод 3 - Месть Ситхов (фильм, 2005) смотреть онлайн

9.52005, Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith
Фантастика, Триллеры134 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Энакин окончательно встает на темную сторону силы и превращается в Дарта Вейдера. Республика гибнет под ударами крепнущей Империи, Джедаи теряют контроль над галактикой, а Падме готовится к тому, чтобы стать матерью. Все эти события будут разворачиваться на фоне грандиозной битвы.

Звездные войны: Эпизод 3 - Месть Ситхов смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Звездные войны: Эпизод 3 - Месть Ситхов»

Всё