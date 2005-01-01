Звездные войны: Эпизод 3 - Месть Ситхов (фильм, 2005) смотреть онлайн

Сюжет

Энакин окончательно встает на темную сторону силы и превращается в Дарта Вейдера. Республика гибнет под ударами крепнущей Империи, Джедаи теряют контроль над галактикой, а Падме готовится к тому, чтобы стать матерью. Все эти события будут разворачиваться на фоне грандиозной битвы.



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