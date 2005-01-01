Звездные войны: Эпизод 3 - Месть Ситхов (фильм, 2005) смотреть онлайн
9.52005, Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith
Фантастика, Триллеры134 мин12+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Энакин окончательно встает на темную сторону силы и превращается в Дарта Вейдера. Республика гибнет под ударами крепнущей Империи, Джедаи теряют контроль над галактикой, а Падме готовится к тому, чтобы стать матерью. Все эти события будут разворачиваться на фоне грандиозной битвы.
Звездные войны: Эпизод 3 - Месть Ситхов смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаСША
КачествоFull HD, SD
ЖанрыФантастика, Боевики, Приключения, Фэнтези, Триллеры
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.6 IMDb
- ДЛРежиссёр
Джордж
Лукас
- Актёр
Юэн
Макгрегор
- Актриса
Натали
Портман
- ХКАктёр
Хейден
Кристенсен
- ИМАктёр
Иен
Макдермид
- Актёр
Сэмюэл
Л. Джексон
- Актёр
Джимми
Смитс
- ФОАктёр
Фрэнк
Оз
- ЭДАктёр
Энтони
Дэниелс
- КЛАктёр
Кристофер
Ли
- ККАктриса
Киша
Касл-Хьюз
- ДЛСценарист
Джордж
Лукас
- ДОСценарист
Джон
Острандер
- ДЛПродюсер
Джордж
Лукас
- РМПродюсер
Рик
Маккаллум
- ЕИАктёр дубляжа
Евгений
Иванов
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Кузнецова
- АЗАктёр дубляжа
Андрей
Зайцев
- Актёр дубляжа
Вадим
Яковлев
- СВАктёр дубляжа
Сергей
Воробьев
- ИГХудожник
Иэн
Грейси
- ФХХудожник
Фил
Харви
- ПРХудожник
Питер
Расселл
- ТБХудожница
Триша
Биггар
- РРХудожник
Ричард
Робертс
- РБМонтажёр
Роджер
Бартон
- ББМонтажёр
Бен
Бертт
- ДТОператор
Дэвид
Тэттерсолл
- ДУКомпозитор
Джон
Уильямс