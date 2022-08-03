Звезда (фильм, 2014) смотреть онлайн
О фильме
Они стремились к свету, не замечая, что тот их слепит. Драматический фильм «Звезда» режиссера Анны Меликян — кино о людях, которые мечтают о лучшей жизни, но не всегда понимают, какой ценой она дается.
Юная Маша хочет стать знаменитой актрисой. Чтобы приблизиться к мечте, она готова на все — даже на пластическую операцию и унизительные компромиссы. Однажды Маша знакомится с расчетливой и циничной Ритой — любовницей замминистра, чья жизнь кажется идеальной, но в ее душе — пустота и страх потерять все. Постепенно судьбы двух непохожих друг на друга девушек переплетаются, открывая, что внешний блеск нередко скрывает боль, одиночество и желание быть замеченным.
Картина Меликян стала триумфатором нескольких международных кинопремий, в том числе «Кинотавра». Смотреть фильм «Звезда» стоит, если вы ищете в кино тонкий психологизм, сильные актерские работы и честный взгляд на мир, где мечта о славе часто становится заменой мечты о счастье.
Рейтинг
- Режиссёр
Анна
Меликян
- ТДАктриса
Тинатин
Далакишвили
- Актриса
Северия
Янушаускайте
- Актёр
Павел
Табаков
- Актёр
Андрей
Смоляков
- Актёр
Юозас
Будрайтис
- АШАктёр
Александр
Шейн
- АСАктёр
Арунас
Сторпирстис
- СКАктёр
Сергей
Каплунов
- Актёр
Гоша
Куценко
- Актёр
Филипп
Янковский
- Сценарист
Анна
Меликян
- АМСценарист
Андрей
Мигачев
- ВБСценарист
Виктория
Бугаева
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- Продюсер
Анна
Меликян
- АМПродюсер
Арам
Мовсесян
- ДГПродюсер
Дмитрий
Голубничий
- СОАктриса дубляжа
Серафима
Огарёва
- МДАктриса дубляжа
Мария
Долкан
- Художница
Анна
Чистова
- ЯМХудожник
Яков
Макаров
- АШХудожник
Александр
Швецов
- ДДМонтажёр
Даша
Данилова
- Монтажёр
Павел
Руминов
- АХОператор
Алишер
Хамидходжаев
- АОКомпозитор
Алина
Орлова
- Композитор
Анна
Друбич
- ИВКомпозитор
Игорь
Вдовин
- ААКомпозитор
Алексей
Архиповский