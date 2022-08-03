Звезда (фильм, 2014) смотреть онлайн

Они стремились к свету, не замечая, что тот их слепит. Драматический фильм «Звезда» режиссера Анны Меликян — кино о людях, которые мечтают о лучшей жизни, но не всегда понимают, какой ценой она дается.



Юная Маша хочет стать знаменитой актрисой. Чтобы приблизиться к мечте, она готова на все — даже на пластическую операцию и унизительные компромиссы. Однажды Маша знакомится с расчетливой и циничной Ритой — любовницей замминистра, чья жизнь кажется идеальной, но в ее душе — пустота и страх потерять все. Постепенно судьбы двух непохожих друг на друга девушек переплетаются, открывая, что внешний блеск нередко скрывает боль, одиночество и желание быть замеченным.



Картина Меликян стала триумфатором нескольких международных кинопремий, в том числе «Кинотавра». Смотреть фильм «Звезда» стоит, если вы ищете в кино тонкий психологизм, сильные актерские работы и честный взгляд на мир, где мечта о славе часто становится заменой мечты о счастье.

