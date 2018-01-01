Wink
Фильмы
Звезда пленительного счастья
Актёры и съёмочная группа фильма «Звезда пленительного счастья»

Актёры и съёмочная группа фильма «Звезда пленительного счастья»

Режиссёры

Ян Фрид

Ян Фрид

Режиссёр

Актёры

Маргарита Терехова

Маргарита Терехова

АктрисаДиана
Михаил Боярский

Михаил Боярский

АктёрТеодоро
Армен Джигарханян

Армен Джигарханян

АктёрТристан
Елена Проклова

Елена Проклова

АктрисаМарсела
Зинаида Шарко

Зинаида Шарко

АктрисаАнарда
Виктор Ильичев

Виктор Ильичев

АктёрФабьо
Игорь Дмитриев

Игорь Дмитриев

Актёрграф Федерико
Николай Караченцов

Николай Караченцов

Актёрмаркиз Рикардо
Гелена Ивлиева

Гелена Ивлиева

АктрисаДоротея
Алексей Кожевников

Алексей Кожевников

АктёрЛеонидо

Сценаристы

Ян Фрид

Ян Фрид

Сценарист
Михаил Лозинский

Михаил Лозинский

Сценарист

Продюсеры

Григорий Прусовский

Григорий Прусовский

Продюсер

Актёры дубляжа

Елена Дриацкая

Елена Дриацкая

Актриса дубляжа
Игорь Ефимов

Игорь Ефимов

Актёр дубляжа
Михаил Боярский

Михаил Боярский

Актёр дубляжа
Александр Демьяненко

Александр Демьяненко

Актёр дубляжа

Операторы

Евгений Шапиро

Евгений Шапиро

Оператор

Композиторы

Геннадий Гладков

Геннадий Гладков

Композитор