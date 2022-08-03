Золотой компас
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Детям
Золотой компас

Золотой компас (фильм, 2007) смотреть онлайн

8.52007, The Golden Compass
Фэнтези, Приключения108 мин12+

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О фильме

Двенадцатилетняя Лира отправляется в удивительное путешествие к Северному Полюсу, чтобы спасти своего похищенного друга. В помощь к девочке приходят северные ведьмы под предводительством прекрасной Серафины Пеккала и огромный бронированный медведь. На пути их стоят зловещая Миссис Коултер и армия еe монстров.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Семейный, Кино для детей, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Золотой компас»