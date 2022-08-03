Золотой компас (фильм, 2007) смотреть онлайн
8.52007, The Golden Compass
Фэнтези, Приключения108 мин12+
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О фильме
Двенадцатилетняя Лира отправляется в удивительное путешествие к Северному Полюсу, чтобы спасти своего похищенного друга. В помощь к девочке приходят северные ведьмы под предводительством прекрасной Серафины Пеккала и огромный бронированный медведь. На пути их стоят зловещая Миссис Коултер и армия еe монстров.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрСемейный, Кино для детей, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время108 мин / 01:48
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Крис
Вайц
- Актриса
Николь
Кидман
- Актёр
Дэниэл
Крэйг
- Актриса
Дакота
Блю Ричардс
- Актёр
Бен
Уокер
- Актёр
Фредди
Хаймор
- Актёр
Иэн
Маккеллен
- Актриса
Ева
Грин
- Актёр
Джим
Картер
- ТКАктёр
Том
Кортни
- Актёр
Иэн
Макшейн
- Сценарист
Крис
Вайц
- ФПСценарист
Филип
Пулман
- Продюсер
Билл
Карраро
- Продюсер
Тоби
Эммерих
- ДФПродюсер
Дебора
Форте
- НКПродюсер
Николас
Корда
- ЕБАктриса дубляжа
Елена
Борзунова
- Актёр дубляжа
Алексей
Рязанцев
- ЭМАктриса дубляжа
Элиза
Мартиросова
- КПАктёр дубляжа
Кирилл
Продолятченко
- ТВАктриса дубляжа
Татьяна
Весёлкина
- РЛХудожник
Ричард
Л. Джонсон
- КЛХудожник
Крис
Лоу
- ЭНХудожник
Энди
Николсон
- РМХудожница
Рут
Майерс
- АПХудожница
Анна
Пиннок
- ЭВМонтажёр
Энн
В. Коутс
- ПХМонтажёр
Питер
Хонесс
- КТМонтажёр
Кевин
Тент
- ГБОператор
Генри
Брэхам
- АДКомпозитор
Александр
Деспла