Двенадцатилетняя Лира отправляется в удивительное путешествие к Северному Полюсу, чтобы спасти своего похищенного друга. В помощь к девочке приходят северные ведьмы под предводительством прекрасной Серафины Пеккала и огромный бронированный медведь. На пути их стоят зловещая Миссис Коултер и армия еe монстров.

