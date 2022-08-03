Знакомство с Факерами 2
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Знакомство с Факерами 2

Знакомство с Факерами 2 (фильм, 2010) смотреть онлайн

9.12010, Little Fockers
Мелодрама, Комедия93 мин18+

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О фильме

10 лет, двое детей и бесчисленные испытания понадобились Грегу для того, чтобы тесть частично примирился с его существованием. Но после того как Грег, оказавшись на мели, находит себе подработку в фармацевтической компании, подозрения Джека увеличиваются в геометрической прогрессии.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Знакомство с Факерами 2»