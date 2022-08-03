10 лет, двое детей и бесчисленные испытания понадобились Грегу для того, чтобы тесть частично примирился с его существованием. Но после того как Грег, оказавшись на мели, находит себе подработку в фармацевтической компании, подозрения Джека увеличиваются в геометрической прогрессии.

