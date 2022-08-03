Знакомство с Факерами 2 (фильм, 2010) смотреть онлайн
9.12010, Little Fockers
Мелодрама, Комедия93 мин18+
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О фильме
10 лет, двое детей и бесчисленные испытания понадобились Грегу для того, чтобы тесть частично примирился с его существованием. Но после того как Грег, оказавшись на мели, находит себе подработку в фармацевтической компании, подозрения Джека увеличиваются в геометрической прогрессии.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.5 IMDb
- Режиссёр
Пол
Вайц
- Актёр
Роберт
Де Ниро
- Актёр
Бен
Стиллер
- Актёр
Оуэн
Уилсон
- ТПАктриса
Тери
Поло
- Актриса
Блайт
Даннер
- Актриса
Джессика
Альба
- Актёр
Дастин
Хоффман
- БСАктриса
Барбра
Стрейзанд
- ЛДАктриса
Лора
Дерн
- ХКАктёр
Харви
Кейтель
- Сценарист
Джон
Гамбург
- ЛССценарист
Ларри
Стаки
- ГГСценарист
Грег
Глиенна
- МРСценарист
Мэри
Рут Кларк
- Продюсер
Роберт
Де Ниро
- Продюсер
Джон
Гамбург
- Продюсер
Джей
Роуч
- Продюсер
Джейн
Розенталь
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- ЕИАктриса дубляжа
Елена
Ивасишина
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- СЧХудожница
Сью
Чань
- ГХМонтажёр
Грег
Хейден
- ЛДМонтажёр
Лесли
Джонс
- МИМонтажёр
Майрон
И. Керстайн
- РАОператор
Реми
Адефаразин
- СТКомпозитор
Стефен
Траск