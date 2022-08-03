Жена путешественника во времени (фильм, 2008) смотреть онлайн
9.12008, The Time Traveler's Wife
Фантастика, Драма102 мин18+
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О фильме
Они познакомились, когда ей было шесть, а ему - тридцать шесть. Они поженились, когда ей было двадцать три, а ему тридцать один. Потому что Генри страдает редким генетическим заболеванием — синдромом перемещения во времени его исчезновения из жизни Клэр непредсказуемы, появления — комичны, травматичны и трагичны одновременно.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Драма, Мелодрама, Фэнтези
КачествоFull HD
Время102 мин / 01:42
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Роберт
Швентке
- Актриса
Рэйчел
Макадамс
- Актёр
Эрик
Бана
- Актёр
Арлисс
Ховард
- Актёр
Рон
Ливингстон
- Актёр
Стивен
Тоболовски
- МНАктриса
Мишель
Нолден
- ДМАктриса
Джейн
МакЛин
- ХМАктриса
Хейли
МакКанн
- БПАктриса
Бруклин
Пру
- ТМАктриса
Татум
МакКанн
- БДСценарист
Брюс
Джоэл Рубин
- ОНСценарист
Одри
Ниффенеггер
- Продюсер
Деде
Гарднер
- НУПродюсер
Ник
Уэкслер
- Продюсер
Ричард
Бренер
- ДГПродюсер
Джастин
Грин
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- ПГХудожник
Питер
Гранди
- ДУХудожница
Джули
Уайсс
- ТНМонтажёр
Том
Ноубл
- ФБОператор
Флориан
Баллхаус
- Композитор
Майкл
Дэнна