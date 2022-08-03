Они познакомились, когда ей было шесть, а ему - тридцать шесть. Они поженились, когда ей было двадцать три, а ему тридцать один. Потому что Генри страдает редким генетическим заболеванием — синдромом перемещения во времени его исчезновения из жизни Клэр непредсказуемы, появления — комичны, травматичны и трагичны одновременно.

