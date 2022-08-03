Жена путешественника во времени
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Жена путешественника во времени

Жена путешественника во времени (фильм, 2008) смотреть онлайн

9.12008, The Time Traveler's Wife
Фантастика, Драма102 мин18+

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О фильме

Они познакомились, когда ей было шесть, а ему - тридцать шесть. Они поженились, когда ей было двадцать три, а ему тридцать один. Потому что Генри страдает редким генетическим заболеванием — синдромом перемещения во времени его исчезновения из жизни Клэр непредсказуемы, появления — комичны, травматичны и трагичны одновременно.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Драма, Мелодрама, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Жена путешественника во времени»