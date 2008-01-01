Железный человек (фильм, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

Бизнесмен, сделавший состояние на продаже оружия, решает стать супергероем и спасти мир. Фантастический триллер по вселенной Марвел.



Тони Старк — миллиардер, который разрабатывает боеголов�ки и продает тому, кто предложит больше. Во время очередной сделки в Афганистане он попадает в плен к террористам, которые требуют от гениального изобретателя работать на них. Однако Старк втайне изобретает свое средство к спасению. Его новая идея — киберкостюм, способный сделать владельца непобедимым в бою. Вернувшись домой, бизнесмен продолжает работу над своим лучшим проектом. Этот воин должен изменить мир, однако не у всех столь благородные цели... Станет ли супергерой началом новой эры или лишь средством в руках злодеев?



Роберт Дауни-младший и Гвинет Пэлтроу в приключенческом боевике по мотивам всемирно известных комиксов. Смотреть фильм «Железный человек» можно онлайн на платформе Wink.



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