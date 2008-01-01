Железный человек (фильм, 2008) смотреть онлайн
Сюжет
Бизнесмен, сделавший состояние на продаже оружия, решает стать супергероем и спасти мир. Фантастический триллер по вселенной Марвел.
Тони Старк — миллиардер, который разрабатывает боеголов�ки и продает тому, кто предложит больше. Во время очередной сделки в Афганистане он попадает в плен к террористам, которые требуют от гениального изобретателя работать на них. Однако Старк втайне изобретает свое средство к спасению. Его новая идея — киберкостюм, способный сделать владельца непобедимым в бою. Вернувшись домой, бизнесмен продолжает работу над своим лучшим проектом. Этот воин должен изменить мир, однако не у всех столь благородные цели... Станет ли супергерой началом новой эры или лишь средством в руках злодеев?
Роберт Дауни-младший и Гвинет Пэлтроу в приключенческом боевике по мотивам всемирно известных комиксов. Смотреть фильм «Железный человек» можно онлайн на платформе Wink.
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Информация
СтранаСШ�А
КачествоFull HD, SD
ЖанрыФантастика, Боевики, Приключения
Рейтинг
- Режиссёр
Джон
Фавро
- Актёр
Роберт
Дауни мл.
- Актёр
Джефф
Бриджес
- Актриса
Гвинет
Пэлтроу
- Актёр
Терренс
Ховард
- ЛБАктриса
Лесли
Бибб
- Актёр
Шон
Тоуб
- ФТАктёр
Фаран
Таир
- КГАктёр
Кларк
Грегг
- Актёр
Джон
Фавро
- СБАктёр
Саид
Бадрия
- МФСценарист
Марк
Фергус
- ХОСценарист
Хоук
Остби
- АМСценарист
Артур
Маркам
- МХСценарист
Мэтт
Холлоуэй
- Продюсер
Ави
Арад
- Продюсер
Кевин
Файги
- ВАПродюсер
Виктория
Алонсо
- Продюсер
Ари
Арад
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ЕЧАктриса дубляжа
Елена
Чебатуркина
- ДФХудожник
Дэвид
Ф. Классен
- РГХудожница
Ребекка
Грегг
- ЛДХудожница
Лаура
Джин Шеннон
- ЛГХудожница
Лори
Гаффин
- ДЛМонтажёр
Дэн
Лебентал
- МЛОператор
Мэттью
Либатик
- Композитор
Рамин
Джавади