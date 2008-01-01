Железный человек
Wink
Фильмы
Железный человек
9.52008, Iron Man
Фантастика, Боевики120 мин18+

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Железный человек (фильм, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

Бизнесмен, сделавший состояние на продаже оружия, решает стать супергероем и спасти мир. Фантастический триллер по вселенной Марвел.

Тони Старк — миллиардер, который разрабатывает боеголовки и продает тому, кто предложит больше. Во время очередной сделки в Афганистане он попадает в плен к террористам, которые требуют от гениального изобретателя работать на них. Однако Старк втайне изобретает свое средство к спасению. Его новая идея — киберкостюм, способный сделать владельца непобедимым в бою. Вернувшись домой, бизнесмен продолжает работу над своим лучшим проектом. Этот воин должен изменить мир, однако не у всех столь благородные цели... Станет ли супергерой началом новой эры или лишь средством в руках злодеев?

Роберт Дауни-младший и Гвинет Пэлтроу в приключенческом боевике по мотивам всемирно известных комиксов. Смотреть фильм «Железный человек» можно онлайн на платформе Wink.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Фантастика, Боевики, Приключения

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Железный человек»

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