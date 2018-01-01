Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Железная хватка»

Режиссёры

Итан Коэн

Ethan Coen
Режиссёр
Джоэл Коэн

Joel Coen
Режиссёр

Актёры

Джефф Бриджес

Jeff Bridges
АктёрRooster Cogburn
Хейли Стайнфелд

Hailee Steinfeld
АктрисаMattie Ross
Мэтт Дэймон

Matt Damon
АктёрLaBoeuf
Джош Бролин

Josh Brolin
АктёрTom Chaney
Барри Пеппер

Barry Pepper
АктёрLucky Ned Pepper
Дэкин Мэтьюз

Dakin Matthews
АктёрCol. Stonehill
Ярлат Конрой

Jarlath Conroy
АктёрUndertaker
Пол Рэй

Paul Rae
АктёрEmmett Quincy
Донал Глисон

Domhnall Gleeson
АктёрMoon (The Kid)
Элизабет Марвел

Elizabeth Marvel
Актриса40-Year-Old Mattie

Сценаристы

Джоэл Коэн

Joel Coen
Сценарист
Итан Коэн

Ethan Coen
Сценарист

Продюсеры

Итан Коэн

Ethan Coen
Продюсер
Джоэл Коэн

Joel Coen
Продюсер
Скотт Рудин

Scott Rudin
Продюсер
Дэвид Эллисон

David Ellison
Продюсер

Актёры дубляжа

Алексей Колган

Актёр дубляжа
Мария Иващенко

Актриса дубляжа
Василий Дахненко

Актёр дубляжа
Владимир Зайцев

Актёр дубляжа
Вадим Медведев

Актёр дубляжа

Художники

Кристи Уилсон

Christina Ann Wilson
Художница
Мэри Зофрис

Mary Zophres
Художница
Нэнси Хэй

Nancy Haigh
Художница

Монтажёры

Итан Коэн

Ethan Coen
Монтажёр
Джоэл Коэн

Joel Coen
Монтажёр

Операторы

Роджер Дикинс

Roger Deakins
Оператор

Композиторы

Картер Бёруэлл

Carter Burwell
Композитор