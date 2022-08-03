Железная хватка (фильм, 2010) смотреть онлайн
О фильме
«Железная хватка» – кино о мужестве, мести и любви. Данная картина снята по мотивам одноименного романа Чарльза Портиса. Смотрите фильм «Железная хватка» онлайн в хорошем качестве.
14-ти летняя девочка Мэтти Росс (Хейли Стейнфилд) покидает свой родной дом и приезжает в небольшой городок, чтобы найти и наказать убийцу своего отца. Девочка настроена отомстить убийце, она не боится ничего: ночует в морге вместе с покойниками, лихо решает финансовые проблемы и даже нанимает лучшего охотника за головами – одноглазого федерального маршала Рустера Когберна (Джефф Бриджес). Но наемный убийца привык все делать в одиночку и не готов работать с напарником, особенно если это еще ребенок. Впрочем, Мэтти упорно стоит на своем, желая самолично участвовать в погоне. К ним присоединяется техасский рейнджер ЛаБеф (Мэтт Дэймон), давно идущий по следу преступника. И вот отважная троица начинает действовать вместе. Рано утром они оправляются в путь.
Первая экранизация «Железной хватки» (в русском прокате она шла как «Настоящее мужество») состоялась буквально через год после выхода книги Чарльза Портиса – в 1969 году. Она же принесла Джону Уэйну – главному ковбою американского кино – его первый и последний «Оскар» за «Лучшую мужскую роль».
- Режиссёр
Итан
Коэн
- Режиссёр
Джоэл
Коэн
- Актёр
Джефф
Бриджес
- Актриса
Хейли
Стайнфелд
- Актёр
Мэтт
Дэймон
- Актёр
Джош
Бролин
- Актёр
Барри
Пеппер
- ДМАктёр
Дэкин
Мэтьюз
- ЯКАктёр
Ярлат
Конрой
- Актёр
Пол
Рэй
- Актёр
Донал
Глисон
- ЭМАктриса
Элизабет
Марвел
- Сценарист
Джоэл
Коэн
- Сценарист
Итан
Коэн
- Продюсер
Итан
Коэн
- Продюсер
Джоэл
Коэн
- Продюсер
Скотт
Рудин
- Продюсер
Дэвид
Эллисон
- Актёр дубляжа
Алексей
Колган
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- Актёр дубляжа
Вадим
Медведев
- КУХудожница
Кристи
Уилсон
- МЗХудожница
Мэри
Зофрис
- НХХудожница
Нэнси
Хэй
- Монтажёр
Итан
Коэн
- Монтажёр
Джоэл
Коэн
- РДОператор
Роджер
Дикинс
- КБКомпозитор
Картер
Бёруэлл