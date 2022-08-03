Железная хватка (фильм, 2010) смотреть онлайн

«Железная хватка» – кино о мужестве, мести и любви. Данная картина снята по мотивам одноименного романа Чарльза Портиса. Смотрите фильм «Железная хватка» онлайн в хорошем качестве.

14-ти летняя девочка Мэтти Росс (Хейли Стейнфилд) покидает свой родной дом и приезжает в небольшой городок, чтобы найти и наказать убийцу своего отца. Девочка настроена отомстить убийце, она не боится ничего: ночует в морге вместе с покойниками, лихо решает финансовые проблемы и даже нанимает лучшего охотника за головами – одноглазого федерального маршала Рустера Когберна (Джефф Бриджес). Но наемный убийца привык все делать в одиночку и не готов работать с напарником, особенно если это еще ребенок. Впрочем, Мэтти упорно стоит на своем, желая самолично участвовать в погоне. К ним присоединяется техасский рейнджер ЛаБеф (Мэтт Дэймон), давно идущий по следу преступника. И вот отважная троица начинает действовать вместе. Рано утром они оправляются в путь.

Первая экранизация «Железной хватки» (в русском прокате она шла как «Настоящее мужество») состоялась буквально через год после выхода книги Чарльза Портиса – в 1969 году. Она же принесла Джону Уэйну – главному ковбою американского кино – его первый и последний «Оскар» за «Лучшую мужскую роль».

