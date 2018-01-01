Wink
Фильмы
Заложница 3
Актёры и съёмочная группа фильма «Заложница 3»

Актёры и съёмочная группа фильма «Заложница 3»

Режиссёры

Оливье Мегатон

Оливье Мегатон

Olivier Megaton
Режиссёр

Актёры

Лиам Нисон

Лиам Нисон

Liam Neeson
АктёрBryan Mills
Мэгги Грэйс

Мэгги Грэйс

Maggie Grace
АктрисаKim Mills
Форест Уитакер

Форест Уитакер

Forest Whitaker
АктёрFrank Dotzler
Сэм Спруэлл

Сэм Спруэлл

Sam Spruell
АктёрOleg Malankov
Фамке Янссен

Фамке Янссен

Famke Janssen
АктрисаLenore St. John
Дюгрей Скотт

Дюгрей Скотт

Dougray Scott
АктёрStuart St. John
Дон Харви

Дон Харви

Don Harvey
АктёрGarcia
Дилан Бруно

Дилан Бруно

Dylan Bruno
АктёрSmith
Лиленд Орсер

Лиленд Орсер

Leland Orser
АктёрSam (Gilroy)
Дэвид Уоршофски

Дэвид Уоршофски

David Warshofsky
АктёрBernie (Harris)

Сценаристы

Люк Бессон

Люк Бессон

Luc Besson
Сценарист
Роберт Марк Кэмен

Роберт Марк Кэмен

Robert Mark Kamen
Сценарист

Продюсеры

Люк Бессон

Люк Бессон

Luc Besson
Продюсер
Мишель Мандавилль

Мишель Мандавилль

Michael Mandaville
Продюсер
Фернандо Виктория Де Лесеа

Фернандо Виктория Де Лесеа

Fernando Victoria de Lecea
Продюсер

Актёры дубляжа

Владимир Антоник

Владимир Антоник

Актёр дубляжа
Мария Иващенко

Мария Иващенко

Актриса дубляжа
Александр Груздев

Александр Груздев

Актёр дубляжа
Алексей Мясников

Алексей Мясников

Актёр дубляжа
Ольга Зубкова

Ольга Зубкова

Актриса дубляжа

Художники

Нэнси Робертс

Нэнси Робертс

Nanci Roberts
Художница
Линда Сфирис

Линда Сфирис

Linda Spheeris
Художница

Монтажёры

Одри Симоно

Одри Симоно

Audrey Simonaud
Монтажёр

Операторы

Эрик Кресс

Эрик Кресс

Eric Kress
Оператор

Композиторы

Натэниел Мекали

Натэниел Мекали

Nathaniel Mechaly
Композитор