Заложница 3
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Заложница 3

Заложница 3 (фильм, 2014) смотреть онлайн

8.82014, Taken 3
Боевик, Приключения104 мин18+

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О фильме

Жизнь бывшего правительственного агента Брайана Миллса рушится, когда его обвиняют в убийстве, которого он не совершал. Преследуемый опытным инспектором полиции, Миллс пытается отследить настоящего убийцу…

Страна
США, Испания, Франция
Жанр
Боевик, Приключения, Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Заложница 3»