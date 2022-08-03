Заложница 3 (фильм, 2014) смотреть онлайн
8.82014, Taken 3
Боевик, Приключения104 мин18+
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О фильме
Жизнь бывшего правительственного агента Брайана Миллса рушится, когда его обвиняют в убийстве, которого он не совершал. Преследуемый опытным инспектором полиции, Миллс пытается отследить настоящего убийцу…
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ОМРежиссёр
Оливье
Мегатон
- Актёр
Лиам
Нисон
- Актриса
Мэгги
Грэйс
- Актёр
Форест
Уитакер
- ССАктёр
Сэм
Спруэлл
- Актриса
Фамке
Янссен
- Актёр
Дюгрей
Скотт
- ДХАктёр
Дон
Харви
- ДБАктёр
Дилан
Бруно
- ЛОАктёр
Лиленд
Орсер
- Актёр
Дэвид
Уоршофски
- Сценарист
Люк
Бессон
- РМСценарист
Роберт
Марк Кэмен
- Продюсер
Люк
Бессон
- ММПродюсер
Мишель
Мандавилль
- ФВПродюсер
Фернандо
Виктория Де Лесеа
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- НРХудожница
Нэнси
Робертс
- ЛСХудожница
Линда
Сфирис
- ОСМонтажёр
Одри
Симоно
- ЭКОператор
Эрик
Кресс
- НМКомпозитор
Натэниел
Мекали