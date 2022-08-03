Забытое (фильм, 2004) смотреть онлайн
8.32004, Забытое
Фантастика, Триллер87 мин18+
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О фильме
Телли Паретта ищет своего пропавшего в авиакатастрофе восьмилетнего сына. Пытаясь справиться со стрессом, она обращается к психоаналитику. Однако вместо поддержки и утешения, тот пытается убедить пациентку в том, что сын — всего лишь плод ее воображения и расстройства мозга. Телли удается найти человека с подобным расстройством психики, который потерял дочь. Вместе им предстоит доказать, что их воспоминания не являются плодом больной фантазии. Но чем дальше заходят их поиски, тем больше фактов указывают на то, что их дети были похищены кем-то или чем-то при весьма странных обстоятельствах…
СтранаСША
ЖанрФантастика, Драма, Детектив, Триллер
КачествоSD
Время87 мин / 01:27
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
5.8 IMDb
- Режиссёр
Джозеф
Рубин
- Актриса
Джулианна
Мур
- Актёр
Доминик
Уэст
- Актёр
Гэри
Синиз
- Актриса
Элфри
Вудард
- ЛРАктёр
Лайнас
Роуч
- ЭЭАктёр
Энтони
Эдвардс
- ЛТАктёр
Ли
Тергесен
- ККАктёр
Кристофер
Ковалевски
- МПАктёр
Мэттью
Плезевич
- Актриса
Джессика
Хехт
- ДДСценарист
Джералд
Ди Пего
- БКПродюсер
Брюс
Коэн
- ДДПродюсер
Дэн
Джинкс
- Продюсер
Джо
Рот
- Продюсер
Тодд
Гарнер
- АКАктриса дубляжа
Александра
Кожевникова
- Актёр дубляжа
Валерий
Соловьев
- Актёр дубляжа
Валерий
Кухарешин
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куликович
- МСАктёр дубляжа
Максим
Сергеев
- ПДХудожник
Пол
Д. Келли
- РФМонтажёр
Ричард
Фрэнсис-Брюс
- АНОператор
Анастас
Н. Микос
- ДХКомпозитор
Джеймс
Хорнер