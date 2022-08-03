Забытое (фильм, 2004) смотреть онлайн

Телли Паретта ищет своего пропавшего в авиакатастрофе восьмилетнего сына. Пытаясь справиться со стрессом, она обращается к психоаналитику. Однако вместо поддержки и утешения, тот пытается убедить пациентку в том, что сын — всего лишь плод ее воображения и расстройства мозга. Телли удается найти человека с подобным расстройством психики, который потерял дочь. Вместе им предстоит доказать, что их воспоминания не являются плодом больной фантазии. Но чем дальше заходят их поиски, тем больше фактов указывают на то, что их дети были похищены кем-то или чем-то при весьма странных обстоятельствах…

