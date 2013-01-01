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Забойный реванш

Забойный реванш (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Grudge Match
Драмы, Комедии108 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Фильм расскажет о двух бывших боксерах, решающих вернуться на ринг ради финального матча, который должен будет уладить все их разногласия.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Забойный реванш»

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