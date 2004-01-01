Wink
Фильмы
Забирая жизни

Забирая жизни (фильм, 2004) смотреть онлайн

2004, Taking Lives
Триллеры100 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Ловкий и неуловимый убийца около двадцати лет ускользает от правосудия, живя жизнью своих жертв. Дело передают агенту ФБР Иллиане Скотт, которая использует нетрадиционный подход в расследовании дел.

Забирая жизни смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Австралия, США
Качество
SD
Жанры
Триллеры

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Забирая жизни»

Всё