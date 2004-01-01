Забирая жизни (фильм, 2004) смотреть онлайн
2004, Taking Lives
Триллеры100 мин18+
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Сюжет
Ловкий и неуловимый убийца около двадцати лет ускользает от правосудия, живя жизнью своих жертв. Дело передают агенту ФБР Иллиане Скотт, которая использует нетрадиционный подход в расследовании дел.
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Информация
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ДДРежиссёр
Ди
Джей Карузо
- Актриса
Анджелина
Джоли
- Актёр
Итан
Хоук
- Актёр
Кифер
Сазерленд
- ДРАктриса
Джина
Роулендс
- ОМАктёр
Оливье
Мартинес
- Актёр
Чеки
Карио
- ЖААктёр
Жан-Юг
Англад
- Актёр
Пол
Дано
- ДЧАктёр
Джастин
Чатвин
- АЛАктёр
Андре
Лакосте
- ДБСценарист
Джон
Бокенкамп
- Продюсер
Марк
Кантон
- БГПродюсер
Берни
Голдманн
- Продюсер
Брюс
Берман
- АСПродюсер
Алан
С. Бломквист
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ЯТАктриса дубляжа
Ярослава
Турылёва
- Актёр дубляжа
Анатолий
Белый
- ЭВМонтажёр
Энн
В. Коутс
- АМОператор
Амир
М. Мокри
- ФГКомпозитор
Филип
Гласс