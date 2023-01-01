Биография

Джон Бокенкамп – американский сценарист, продюсер, режиссер и актер. Родился в городке Керни штата Небраска в 1974 г. Успешный писатель и продюсер Джон Бокенкамп окончил школу в родном городе, а затем филиал университета штата в Керни. В 1995 г. он стал выпускником Школы кинематографических искусств при Университете Южной Калифорнии. В 2000 г. вместе с однокурсниками недавний студент снимает триллер «Червивый плод» в качестве режиссера. По его собственному признанию, фильм стал режиссерским провалом. Это побудило Джона Бокенкампа написать сценарий на конкурс. Смелое решение принесло ему победу и внимание агентств по поиску талантов. В 2004 г. на экраны выходит первый фильм Джона Бокенкампа – триллер «Забирая жизни», сценарий к которому он написал по книге Майкла Пай с таким же названием (бестселлер 1999 года). В 2007 г. вышла в прокат его следующая работа – триллер «Идеальный незнакомец», снятый Джеймсом Фоули. Следующей большой работой стал сериал «Черный список», снимавшийся с 2013 г., и его продолжение – «Черный список: Искупление» (2017 г.), в которых Джон Бокенкамп выступил не только одним из ведущих авторов сценария, но и продюсером. В 2019 г. сценарист получил почетную степень – доктора Университета Небраски в области музыкального искусства.