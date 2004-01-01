Забирая жизни (фильм, 2004) смотреть онлайн

Сюжет

Ловкий и неуловимый убийца около двадцати лет ускользает от правосудия, живя жизнью своих жертв. Он использует их имена, кредитки, счета и даже платит за них налоги. Детективы Монреаля, ведущие расследование сложного преступления, зашли в тупик, будучи не в состоянии понять мотивы серийного у�бийцы. Дело передают агенту ФБР Иллиане Скотт, которая использует нетрадиционный подход в расследовании дел.



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