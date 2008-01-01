Явление (фильм, 2008) смотреть онлайн
О фильме
Как остановить эпидемию самоубийств, неожиданно охватившую все человечество? Мистический триллер от режиссера «Сплита» и «Шестого чувства».
На северо-востоке США происходит серия случаев суицида: люди кончают с жизнью странными способами. Это невозможно остановить или объяснить — люди продолжают умирать. Власти решают, что виной всему некое биологическое оружие, распространяющееся по воздуху. Чтобы спасти себя и своих близких, школьный учитель Эллиот Мур пытается бежать вместе с женой, лучшим другом Джулианом и его дочерью Джесс. Джулиан вскоре бросает своих спутников и отправляется на поиски матери Джесс. Тем временем поезд, в котором едут остальные, останавливается на полпути и оказывается заражен... Сможет ли учитель противостоять катастрофе мирового масштаба?
Марк Уолберг и Зои Дешанель в фантастическом экшене Найта М. Шьямалана «Явление» — фильм 2008 года можно смотреть онлайн на платформе Wink.
- Режиссёр
М.
Найт Шьямалан
- Актёр
Марк
Уолберг
- Актриса
Зои
Дешанель
- Актёр
Джон
Легуизамо
- ЭСАктриса
Эшлин
Санчес
- ББАктриса
Бетти
Бакли
- СБАктёр
Спенсер
Бреслин
- Актёр
Роберт
Бэйли мл.
- ФКАктёр
Фрэнк
Коллисон
- Актёр
Джереми
Стронг
- АРАктёр
Алан
Рак
- Сценарист
М.
Найт Шьямалан
- Продюсер
Бэрри
Мендел
- СМПродюсер
Сэм
Мерсер
- Продюсер
М.
Найт Шьямалан
- ГБПродюсер
Гари
Барбер
- ВМАктёр дубляжа
Владимир
Маслаков
- НМАктриса дубляжа
Наталья
Мартынова
- АВАктёр дубляжа
Артемий
Веселов
- УСАктриса дубляжа
Ульяна
Солодилова
- ТТАктриса дубляжа
Татьяна
Ткач
- ЭДХудожник
Энтони
Данн
- БХХудожница
Бетси
Хайман
- РМХудожница
Рут
Майерс
- ДХХудожник
Джей
Харт
- ММХудожник
Майкл
МакКоул
- ДФХудожник
Джош
Фифарек
- КБМонтажёр
Конрад
Бафф IV
- Оператор
Так
Фудзимото
- Композитор
Джеймс
Ньютон Ховард