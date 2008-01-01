Явление (фильм, 2008) смотреть онлайн

Как остановить эпидемию самоубийств, неожиданно охватившую все человечество? Мистический триллер от режиссера «Сплита» и «Шестого чувства».



На северо-востоке США происходит серия случаев суицида: люди кончают с жизнью странными способами. Это невозможно остановить или объяснить — люди продолжают умирать. Власти решают, что виной всему некое биологическое оружие, распространяющееся по воздуху. Чтобы спасти себя и своих близких, школьный учитель Эллиот Мур пытается бежать вместе с женой, лучшим другом Джулианом и его дочерью Джесс. Джулиан вскоре бросает своих спутников и отправляется на поиски матери Джесс. Тем временем поезд, в котором едут остальные, останавливается на полпути и оказывается заражен... Сможет ли учитель противостоять катастрофе мирового масштаба?



