Явление (фильм, 2008) смотреть онлайн

8.22008, The Happening
Фантастика, Триллер86 мин18+

О фильме

Как остановить эпидемию самоубийств, неожиданно охватившую все человечество? Мистический триллер от режиссера «Сплита» и «Шестого чувства».

На северо-востоке США происходит серия случаев суицида: люди кончают с жизнью странными способами. Это невозможно остановить или объяснить — люди продолжают умирать. Власти решают, что виной всему некое биологическое оружие, распространяющееся по воздуху. Чтобы спасти себя и своих близких, школьный учитель Эллиот Мур пытается бежать вместе с женой, лучшим другом Джулианом и его дочерью Джесс. Джулиан вскоре бросает своих спутников и отправляется на поиски матери Джесс. Тем временем поезд, в котором едут остальные, останавливается на полпути и оказывается заражен... Сможет ли учитель противостоять катастрофе мирового масштаба?

Страна
США, Франция, Индия
Жанр
Фантастика, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Явление»