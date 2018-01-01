Wink
Янковский
Актёры и съёмочная группа фильма «Янковский»

Актёры и съёмочная группа фильма «Янковский»

Режиссёры

Аркадий Коган

Режиссёр

Актёры

Ростислав Янковский

Актёр
Филипп Янковский

Актёр
Иван Янковский

Актёр
Наина Ельцина

Актриса
Галина Волчек

Актриса
Инна Чурикова

Актриса
Ирина Купченко

Актриса
Лора Гуэрра

Актриса
Татьяна Друбич

Актриса

Сценаристы

Аркадий Коган

Сценарист

Продюсеры

Михаил Зильберман

Продюсер
Владимир Репников

Продюсер
Филипп Янковский

Продюсер
Михаил Куснирович

Продюсер

Художники

Алексей Ермолаев

Художник

Операторы

Ирина Уральская

Оператор
Анатолий Петрига

Оператор

Композиторы

Руслан Муратов

Композитор