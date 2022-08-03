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Янковский

Янковский (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Янковский
Документальный71 мин12+

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О фильме

Этот фильм не об Олеге Янковском в привычном понимании: не биография великого актера, не обзор ролей. И не острые факты из его личной жизни. Хотя это все в фильме есть: драматичная судьба, неизвестные страницы биографии. Янковский талантливо влюблял в себя людей. На него хотелось смотреть снова и снова: оттого его любили и любят до сих пор.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Качество
SD
Время
71 мин / 01:11

Рейтинг

7.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Янковский»