Янковский (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Янковский
Документальный71 мин12+
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О фильме
Этот фильм не об Олеге Янковском в привычном понимании: не биография великого актера, не обзор ролей. И не острые факты из его личной жизни. Хотя это все в фильме есть: драматичная судьба, неизвестные страницы биографии. Янковский талантливо влюблял в себя людей. На него хотелось смотреть снова и снова: оттого его любили и любят до сих пор.
СтранаРоссия
ЖанрДокументальный
КачествоSD
Время71 мин / 01:11
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
- АКРежиссёр
Аркадий
Коган
- РЯАктёр
Ростислав
Янковский
- Актёр
Филипп
Янковский
- Актёр
Иван
Янковский
- НЕАктриса
Наина
Ельцина
- Актриса
Галина
Волчек
- Актриса
Инна
Чурикова
- Актриса
Ирина
Купченко
- ЛГАктриса
Лора
Гуэрра
- Актриса
Татьяна
Друбич
- АКСценарист
Аркадий
Коган
- МЗПродюсер
Михаил
Зильберман
- ВРПродюсер
Владимир
Репников
- Продюсер
Филипп
Янковский
- МКПродюсер
Михаил
Куснирович
- АЕХудожник
Алексей
Ермолаев
- ИУОператор
Ирина
Уральская
- АПОператор
Анатолий
Петрига
- РМКомпозитор
Руслан
Муратов