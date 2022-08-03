Я люблю тебя, Филлип Моррис
Wink
Фильмы
Я люблю тебя, Филлип Моррис

Я люблю тебя, Филлип Моррис (фильм, 2008) смотреть онлайн

2008, I Love You Phillip Morris
Драма, Мелодрама93 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Стивен Расселл — образцовый отец семейства — в результате дерзкой аферы оказывается в техасской тюрьме. Там он без памяти влюбляется в другого заключенного, Филлипа Морриса.

Страна
Франция, США
Жанр
Комедия, Криминал, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Я люблю тебя, Филлип Моррис»