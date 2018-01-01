Биография

Владимир Михайлов — российский киноактер. Родился 5 апреля 1980 года. Профессиональный спортсмен. Окончил Университет имени Лесгафта, играл в футбол. В кино пришел в середине нулевых. Прежде чем начать сниматься, окончил курсы актерского мастерства под руководством актера Ивана Диденко. В 2007 году Владимир Михайлов появился в эпизодической роли в остросюжетной мелодраме «Качели». Участвовал в проектах «Государственная защита — 2», «Шеф», «Время Синдбада». Снялся в 10-м сезоне криминального процедурала «Тайны следствия». Также отметился в телефильмах «Ментовские войны — 7», «Улицы разбитых фонарей — 12», «Дознаватель-2», «Морские дьяволы», «Чужой район», «Невский». В сериале «Агент национальной безопасности. Возвращение» исполнил роль бандита Игната. Владимир Михайлов часто получает роли антагонистов, представителей криминального сообщества. Во многом это происходит благодаря фактурной внешности и сложившемуся амплуа. Впрочем, актер не остается заложником одного образа: в ленте «Петербург. Любовь. До востребования» он сыграл таксиста, а в картине «Запасной игрок» — тренера. Пробовал себя в качестве актера дубляжа. В 2016-м году озвучил персонажа по имени Джимми в драме «Я люблю тебя, Филлип Моррис».