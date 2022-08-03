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Я буду рядом

Я буду рядом (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Я буду рядом
Драма95 мин18+

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О фильме

Инна — успешная молодая женщина с отличным чувством юмора. А еще у нее есть самый важный человек на свете — 6-летний сын Митя, которого Инна воспитывает одна. Неожиданно Инну настигает неизлечимая болезнь. Теперь нужно найти маленькому Мите новых родителей, иначе ребенок останется сиротой.

Страна
Украина, Россия
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Я буду рядом»