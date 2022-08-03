Я буду рядом (фильм, 2012) смотреть онлайн

Инна — успешная молодая женщина с отличным чувством юмора. А еще у нее есть самый важный человек на свете — 6-летний сын Митя, которого Инна воспитывает одна. Неожиданно Инну настигает неизлечимая болезнь. Теперь нужно найти маленькому Мите новых родителей, иначе ребенок останется сиротой.

