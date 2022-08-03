Я буду рядом (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Я буду рядом
Драма95 мин18+
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О фильме
Инна — успешная молодая женщина с отличным чувством юмора. А еще у нее есть самый важный человек на свете — 6-летний сын Митя, которого Инна воспитывает одна. Неожиданно Инну настигает неизлечимая болезнь. Теперь нужно найти маленькому Мите новых родителей, иначе ребенок останется сиротой.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.9 IMDb
- Режиссёр
Павел
Руминов
- Актриса
Мария
Шалаева
- РЗАктёр
Роман
Зенчук
- Актриса
Мария
Сёмкина
- Актёр
Иван
Волков
- Актриса
Елена
Морозова
- Актриса
Алиса
Хазанова
- ИКАктёр
Иван
Кокорин
- МКАктёр
Михаил
Крылов
- АЗАктриса
Анастасия
Захарова
- ТКАктёр
Тихон
Корнев
- Сценарист
Павел
Руминов
- ТКСценарист
Тихон
Корнев
- Продюсер
Алексей
Учитель
- Продюсер
Кира
Саксаганская
- Продюсер
Георгий
Малков
- АФХудожница
Александра
Феодосьева
- Оператор
Федор
Лясс
- АИКомпозитор
Александр
Иванов