Биография

Алиса Хазанова – актриса театра и кино, сценарист, режиссер и продюсер, родилась 13 февраля 1974 года. В прошлом артистка балета Большого театра и хореограф. Снялась в более чем 20 фильмах и сериалах. Алиса Хазанова родилась в семье известного эстрадного артиста Геннадия Хазанова. Окончила столичную Академию хореографии. Продолжила обучение и стажировалась в Нью-Йорке в школе современного танца. Затем вернулась в Большой театр, в котором выступала на сцене в течение 8 сезонов. После травмы колена оставила балетную карьеру. Дебютный фильм Алисы Хазановой – короткометражка «Вдвоем» (реж. Н. Хомерики). Эта картина была удостоена премии Cinefondation на Каннском кинофестивале. Две другие картины Хомерики с участием Хазановой, «977» и «Сказка про темноту», были включены в программу Каннского фестиваля («Особый взгляд»). В 2011 году снялась в сериале «Краткий курс счастливой жизни», в 2017 – во второй части картины А. Меликян «Про любовь». Алиса Хазанова была задействована в спектаклях театра «Практика», «Политеатра» и «Электротеатра». В 2014 году посетители клуба «Chateau de Fantomas» смогли увидеть моноспектакль с участием актрисы. Роль Алисы Хазаоновой – главная и единственная в постановке. В 2018 году этот спектакль был включен в постоянный репертуар «Электротеатра». Алиса Хазанова воспитывает двух дочерей от первого брака. В 2015 году актриса вышла замуж второй раз.