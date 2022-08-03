Высотка (фильм, 2015) смотреть онлайн

Элитная высотка — идеальная модель мира будущего. Здесь есть все для комфортной и роскошной жизни. Но зависть, соперничество, жажда острых ощущений постепенно разжигают открытую вражду между жителями высотки, заставляя забыть о законах морали даже лучших из них. Добро пожаловать в мир будущего.

