Высотка HD (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, High-Rise
Драмы113 мин18+
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Сюжет
Элитная высотка — идеальная модель мира будущего. Здесь есть все для комфортной и роскошной жизни. Но зависть, соперничество, жажда острых ощущений постепенно разжигают открытую вражду между жителями высотки, заставляя забыть о законах морали даже лучших из них. Добро пожаловать в мир будущ�его.
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Информация
СтранаВеликобритания, Ирландия
КачествоSD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.5 IMDb
- Режиссёр
Бен
Уитли
- Актёр
Том
Хиддлстон
- Актриса
Сиенна
Миллер
- Актёр
Джереми
Айронс
- Актёр
Люк
Эванс
- Актриса
Элизабет
Мосс
- Актёр
Джеймс
Пьюрфой
- КХАктриса
Кили
Хоуз
- ПФАктёр
Питер
Фердинандо
- СГАктриса
Сиенна
Гиллори
- РШАктёр
Рис
Шерсмит
- ДГСценарист
Дж.
Г. Баллард
- Продюсер
Джереми
Томас
- Продюсер
Лиззи
Франке
- АХПродюсер
Анна
Хиггс
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ИСАктриса дубляжа
Инга
Сметанина
- ФУХудожник
Фрэнк
Уолш
- Монтажёр
Бен
Уитли
- КМКомпозитор
Клинт
Мэнселл