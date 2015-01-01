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Высотка HD

Высотка HD (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, High-Rise
Драмы113 мин18+

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Сюжет

Элитная высотка — идеальная модель мира будущего. Здесь есть все для комфортной и роскошной жизни. Но зависть, соперничество, жажда острых ощущений постепенно разжигают открытую вражду между жителями высотки, заставляя забыть о законах морали даже лучших из них. Добро пожаловать в мир будущего.

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Информация

Страна
Великобритания, Ирландия
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Высотка HD»

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