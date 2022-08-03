Вундеркинды (фильм, 2000) смотреть онлайн
7.62000, Wonder Boys
Драма, Комедия106 мин18+
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О фильме
Во время уикэнда, профессор Грэйди Трипп пытается собрать по частям свою жизнь, которая внезапно вышла из-под контроля. Его спутники: одаренный, но со странностями студент, его эксцентричный издатель, замужняя женщина, которая беременна от него, и тихая студентка-практикантка.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Режиссёр
Кёртис
Хэнсон
- Актёр
Майкл
Дуглас
- Актёр
Тоби
Магуайр
- ФМАктриса
Фрэнсис
Макдорманд
- Актёр
Роберт
Дауни мл.
- Актриса
Кэти
Холмс
- Актёр
Рип
Торн
- РНАктёр
Ричард
Нокс
- ДААктриса
Джейн
Адамс
- Актёр
Алан
Тьюдик
- МКАктёр
Майкл
Кавадиас
- Сценарист
Стивен
Кловз
- МШСценарист
Майкл
Шейбон
- Продюсер
Кёртис
Хэнсон
- Продюсер
Скотт
Рудин
- НДПродюсер
Нед
Дауд
- ЛБАктёр дубляжа
Леонид
Белозорович
- Актёр дубляжа
Сергей
Быстрицкий
- Актриса дубляжа
Анна
Каменкова
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- МТАктриса дубляжа
Марина
Тарасова
- БАХудожница
Беатрикс
Аруна Пастор
- ДХХудожник
Джей
Харт
- ДАМонтажёр
Деде
Аллен
- ДСОператор
Данте
Спинотти
- Композитор
Кристофер
Янг