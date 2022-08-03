Вундеркинды
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Вундеркинды

Вундеркинды (фильм, 2000) смотреть онлайн

7.62000, Wonder Boys
Драма, Комедия106 мин18+

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О фильме

Во время уикэнда, профессор Грэйди Трипп пытается собрать по частям свою жизнь, которая внезапно вышла из-под контроля. Его спутники: одаренный, но со странностями студент, его эксцентричный издатель, замужняя женщина, которая беременна от него, и тихая студентка-практикантка.

Страна
Великобритания, США, Германия, Япония
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
106 мин / 01:46

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вундеркинды»