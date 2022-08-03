Вундеркинды (фильм, 2000) смотреть онлайн

Во время уикэнда, профессор Грэйди Трипп пытается собрать по частям свою жизнь, которая внезапно вышла из-под контроля. Его спутники: одаренный, но со странностями студент, его эксцентричный издатель, замужняя женщина, которая беременна от него, и тихая студентка-практикантка.

