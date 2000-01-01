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Вундеркинды

Вундеркинды (фильм, 2000) смотреть онлайн

2000, Wonder Boys
Драмы, Мелодрамы106 мин18+

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Сюжет

Во время уикэнда, профессор Грэйди Трипп пытается собрать по частям свою жизнь, которая внезапно вышла из-под контроля. Его спутники: одаренный, но со странностями студент, его эксцентричный издатель, замужняя женщина, которая беременна от него, и тихая студентка-практикантка.

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Информация

Страна
США, Германия
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вундеркинды»

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