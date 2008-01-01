Всегда говори «Да»
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Всегда говори «Да»

Всегда говори «Да» (фильм, 2008) смотреть онлайн

9.12008, Yes Man
Комедии100 мин12+

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Сюжет

Депрессивный главный герой всегда и всем говорил «нет» — например, друзьям, если они зовут куда-то. Но в один прекрасный день он заключает соглашение, по которому всегда должен отвечать «Да» на любое предложение…

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Всегда говори «Да»»

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