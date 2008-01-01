Всегда говори «Да» (фильм, 2008) смотреть онлайн
9.12008, Yes Man
Комедии100 мин12+
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Сюжет
Депрессивный главный герой всегда и всем говорил «нет» — например, друзьям, если они зовут куда-то. Но в один прекрасный день он заключает соглашение, по которому всегда должен отвечать «Да» на любое предложение…
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Рейтинг
7.8 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Режиссёр
Пейтон
Рид
- Актёр
Джим
Керри
- Актриса
Зои
Дешанель
- Актёр
Брэдли
Купер
- Актёр
Джон
Майкл Хиггинс
- Актёр
Риз
Дэрби
- ДМАктёр
Дэнни
Мастерсон
- ФФАктриса
Финола
Флэнаган
- ТСАктёр
Теренс
Стэмп
- СААктриса
Саша
Александр
- МСАктриса
Молли
Симс
- Сценарист
Николас
Столлер
- ДПСценарист
Джеррад
Пол
- ДУСценарист
Дэнни
Уоллес
- Продюсер
Брюс
Берман
- АИАктёр дубляжа
Алексей
Иващенко
- ТВАктриса дубляжа
Татьяна
Весёлкина
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- Актёр дубляжа
Сергей
Быстрицкий
- МБХудожник
Марк
Бриджес
- ВДХудожник
Виктор
Дж. Золфо
- РДОператор
Роберт
Д. Йоумен
- МЭКомпозитор
Марк
Эверетт
- ЛУКомпозитор
Лайл
Уоркмэн