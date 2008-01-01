Всегда говори «Да» (фильм, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

Депрессивный главный герой всегда и всем говорил «нет» — например, друзьям, если они зовут куда-то. Но в один прекрасный день он заключает соглашение, по которому всегда должен отвечать «Да» на любое предложение…



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