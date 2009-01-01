Все путем
Wink
Фильмы
Все путем

Все путем (фильм, 2009) смотреть онлайн

9.22009, Everybody's Fine
Драмы96 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Овдовевший пенсионер осознает, что долгие годы именно его жена связывала воедино их большое семейство. Чтобы самому поближе узнать, как живут его дети, он отправляется навестить их — и во время импровизированного путешествия по домам своих отпрысков открывает для себя много неожиданного…

Все путем смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Все путем»

Всё