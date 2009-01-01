Все путем (фильм, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

Овдовевший пенсионер осознает, что долгие годы именно его жена связывала воедино их большое семейство. Чтобы самому поближе узнать, как живут его дети, он отправляется навестить их — и во время импровизированного путешествия по домам своих отпрысков открывает для себя много неожиданного…





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