Все путем (фильм, 2009) смотреть онлайн
9.22009, Everybody's Fine
Драмы96 мин18+
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Сюжет
Овдовевший пенсионер осознает, что долгие годы именно его жена связывала воедино их большое семейство. Чтобы самому поближе узнать, как живут его дети, он отправляется навестить их — и во время импровизированного путешествия по домам своих отпрысков открывает для себя много неожиданного…
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Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Кирк
Джонс
- Актёр
Роберт
Де Ниро
- Актриса
Кейт
Бекинсейл
- Актёр
Сэм
Рокуэлл
- Актриса
Дрю
Бэрримор
- Актёр
Люсиан
Майсел
- ДЯАктёр
Дэмиэн
Янг
- ДФАктёр
Джеймс
Фрейн
- Актриса
Мелисса
Лео
- КМАктриса
Кэтрин
Менниг
- БСАктёр
Брендан
Секстон III
- Сценарист
Кирк
Джонс
- Сценарист
Джузеппе
Торнаторе
- ТГСценарист
Тонино
Гуэрра
- МДСценарист
Массимо
Де Рита
- Продюсер
Витторио
Чекки Гори
- ТФПродюсер
Тед
Филд
- ДНПродюсер
Джанни
Нуннари
- ГБАктёр дубляжа
Геннадий
Богачёв
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Кузнецова
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- АКАктёр дубляжа
Андрей
Кузнецов
- ДБХудожник
Дрю
Боутон
- ЭММонтажёр
Эндрю
Мондшейн
- ГБОператор
Генри
Брэхам
- ДМКомпозитор
Дарио
Марианелли