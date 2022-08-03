Все или ничего
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Все или ничего

Все или ничего (фильм, 2018) смотреть онлайн

8.02018, Все или ничего
Комедия, Приключения89 мин18+

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О фильме

Офисные клерки на тропе войны: низшие чины корпоративного мира пытаются доказать, что они не так просты, как многие думают.

Трое коллег-неудачников коротают свои дни за скучной офисной работой. Им годами приходится терпеть тиранию босса, однако никто не смеет пойти против него. Последней каплей становится новость о том, что начальник ворует огромные суммы денег у компании. Тут друзья не выдерживают и придумывают план мести. А точнее, решают «отжать» украденные пятьдесят миллионов и потратить на личные нужды. Только вот в процессе оказывается, что за махинациями их грозного начальника стоит некто еще более опасный. Горе-борцы за справедливость слишком поздно понимают, что ввязались в настоящий криминал. Кто стоит за всем этим и чем закончатся разборки друзей с бандитами?

Сергей Бурунов, Артур Смольянинов и Юрий Стоянов в приключенческой комедии «Все или ничего» — фильм смотрите онлайн на портале Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Приключения
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Все или ничего»