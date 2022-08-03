Все или ничего (фильм, 2018) смотреть онлайн

Офисные клерки на тропе войны: низшие чины корпоративного мира пытаются доказать, что они не так просты, как многие думают.



Трое коллег-неудачников коротают свои дни за скучной офисной работой. Им годами приходится терпеть тиранию босса, однако никто не смеет пойти против него. Последней каплей становится новость о том, что начальник ворует огромные суммы денег у компании. Тут друзья не выдерживают и придумывают план мести. А точнее, решают «отжать» украденные пятьдесят миллионов и потратить на личные нужды. Только вот в процессе оказывается, что за махинациями их грозного начальника стоит некто еще более опасный. Горе-борцы за справедливость слишком поздно понимают, что ввязались в настоящий криминал. Кто стоит за всем этим и чем закончатся разборки друзей с бандитами?



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