Все или ничего (фильм, 2018) смотреть онлайн
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О фильме
Офисные клерки на тропе войны: низшие чины корпоративного мира пытаются доказать, что они не так просты, как многие думают.
Трое коллег-неудачников коротают свои дни за скучной офисной работой. Им годами приходится терпеть тиранию босса, однако никто не смеет пойти против него. Последней каплей становится новость о том, что начальник ворует огромные суммы денег у компании. Тут друзья не выдерживают и придумывают план мести. А точнее, решают «отжать» украденные пятьдесят миллионов и потратить на личные нужды. Только вот в процессе оказывается, что за махинациями их грозного начальника стоит некто еще более опасный. Горе-борцы за справедливость слишком поздно понимают, что ввязались в настоящий криминал. Кто стоит за всем этим и чем закончатся разборки друзей с бандитами?
Сергей Бурунов, Артур Смольянинов и Юрий Стоянов в приключенческой комедии «Все или ничего» — фильм смотрите онлайн на портале Wink.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Приключения
КачествоSD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
- ДСРежиссёр
Дмитрий
Суворов
- Актёр
Кирилл
Каганович
- Актёр
Роман
Курцын
- Актёр
Данила
Якушев
- Актёр
Артур
Смольянинов (18+, иноагент)
- Актёр
Сергей
Бурунов
- Актёр
Юрий
Стоянов
- АСАктёр
Андрей
Стоянов
- Актёр
Владимир
Епифанцев
- Актёр
Роман
Мадянов
- АБАктриса
Анна
Бачалова
- ДССценарист
Дмитрий
Суворов
- АЛПродюсер
Андрей
Ляхов
- ИЛПродюсер
Инна
Ляхова
- ДСПродюсер
Дмитрий
Суворов
- АБПродюсер
Антон
Белов
- ЕКХудожница
Елена
Казакевич
- ДСМонтажёр
Дмитрий
Слобцов
- ЕПМонтажёр
Екатерина
Пивнева
- ДСМонтажёр
Дмитрий
Суворов
- Оператор
Юрий
Никогосов
- МККомпозитор
Михаил
Казанок