Вперед (фильм, 2019) смотреть онлайн
О фильме
Технический прогресс оставил мир без магии, и у сказочных существ всe давно как у людей. На 16-летие эльф Иэн получает в подарок волшебные артефакты почившего отца, который служил клерком, но увлекался колдовством. Раскрыв презент, Иэн и его старший брат неожиданно воскрешают родителя.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD, SD
Время98 мин / 01:38
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ДСРежиссёр
Дэн
Скэнлон
- Актёр
Том
Холланд
- Актёр
Крис
Пратт
- ДЛАктриса
Джулия
Луи-Дрейфус
- Актриса
Октавия
Спенсер
- КБАктёр
Кайл
Борнхаймер
- ЛУАктриса
Лина
Уэйте
- АВАктриса
Али
Вонг
- ГГАктриса
Грэй
Гриффин
- ТУАктриса
Трейси
Ульман
- ДССценарист
Дэн
Скэнлон
- ДХСценарист
Джейсон
Хэдли
- ПДПродюсер
Пит
Доктер
- БНПродюсер
Бекки
Нейман
- КРПродюсер
Кори
Рэй
- ФЛАктёр дубляжа
Филипп
Лебедев
- Актёр дубляжа
Владимир
Яглыч
- Актриса дубляжа
Юлия
Меньшова
- Актриса дубляжа
Анна
Ардова
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- ПКХудожник
Пол
Конрад
- ШКОператор
Шэрон
Кэлахан
- Композитор
Джефф
Дэнна
- Композитор
Майкл
Дэнна