Вперед (фильм, 2019) смотреть онлайн

Технический прогресс оставил мир без магии, и у сказочных существ всe давно как у людей. На 16-летие эльф Иэн получает в подарок волшебные артефакты почившего отца, который служил клерком, но увлекался колдовством. Раскрыв презент, Иэн и его старший брат неожиданно воскрешают родителя.

