Вперед
Wink
Детям
Вперед
9.12019, Onward
Мультфильм, Комедия98 мин6+

Этот фильм пока недоступен

Вперед (фильм, 2019) смотреть онлайн

О фильме

Технический прогресс оставил мир без магии, и у сказочных существ всe давно как у людей. На 16-летие эльф Иэн получает в подарок волшебные артефакты почившего отца, который служил клерком, но увлекался колдовством. Раскрыв презент, Иэн и его старший брат неожиданно воскрешают родителя.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD, SD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вперед»