Wink
Детям
Волки и Овцы: Ход Свиньей
Актёры и съёмочная группа фильма «Волки и Овцы: Ход Свиньей»

Актёры и съёмочная группа фильма «Волки и Овцы: Ход Свиньей»

Режиссёры

Владимир Николаев

Владимир Николаев

Режиссёр

Актёры

Елизавета Боярская

Елизавета Боярская

АктрисаБьянка
Максим Матвеев

Максим Матвеев

АктёрСерый
Антон Юрьев

Антон Юрьев

АктёрЗико
Алексей Сигаев

Алексей Сигаев

АктёрЧук
Даниил Эльдаров

Даниил Эльдаров

АктёрМоз / Гек
Михаил Белякович

Михаил Белякович

АктёрГарк
Михаил Тихонов

Михаил Тихонов

АктёрТощий
Олег Куценко

Олег Куценко

АктёрБучо
Всеволод Кузнецов

Всеволод Кузнецов

АктёрАйк

Сценаристы

Алексей Цицилин

Алексей Цицилин

Сценарист
Владимир Николаев

Владимир Николаев

Сценарист
Роберт Ленс

Роберт Ленс

Robert Lence
Сценарист
Антон Тимофеев

Антон Тимофеев

Сценарист

Продюсеры

Сергей Сельянов

Сергей Сельянов

Продюсер
Юрий Москвин

Юрий Москвин

Продюсер
Владимир Николаев

Владимир Николаев

Продюсер
Александр Миргородский

Александр Миргородский

Продюсер