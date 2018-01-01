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Властелины вселенной
Актёры и съёмочная группа фильма «Властелины вселенной»

Актёры и съёмочная группа фильма «Властелины вселенной»

Режиссёры

Трэвис Найт

Трэвис Найт

Travis Knight
Режиссёр

Актёры

Николас Голицын

Николас Голицын

Nicholas Galitzine
Актёр
Морена Баккарин

Морена Баккарин

Morena Baccarin
Актриса
Идрис Эльба

Идрис Эльба

Idris Elba
Актёр
Элисон Бри

Элисон Бри

Alison Brie
Актриса
Кристен Уиг

Кристен Уиг

Kristen Wiig
Актриса
Джаред Лето

Джаред Лето

Jared Leto
Актёр
Шарлотта Райли

Шарлотта Райли

Charlotte Riley
Актриса
Джеймс Пьюрфой

Джеймс Пьюрфой

James Purefoy
Актёр
Камила Мендес

Камила Мендес

Camila Mendes
Актриса
Хафтор Бьёрнсон

Хафтор Бьёрнсон

Hafþór Júlíus Björnsson
Актёр
Йоуханнес Хёйкюр Йоуханнессон

Йоуханнес Хёйкюр Йоуханнессон

Jóhannes Haukur Jóhannesson
Актёр
Сашир Замата

Сашир Замата

Sasheer Zamata
Актриса
Сэм С. Уилсон

Сэм С. Уилсон

Sam C. Wilson
Актёр
Джон Сюэ Чжан

Джон Сюэ Чжан

Jon Xue Zhang
Актёр
Эр Фаррелл

Эр Фаррелл

Eire Farrell
Актриса
Макс Краус

Макс Краус

Max Kraus
Актёр
Кристиан Вунипола

Кристиан Вунипола

Christian Vunipola
Актёр
Келли Кофлин

Келли Кофлин

Kelly Coughlin
Актёр
Ричард Дэвид-Кейн

Ричард Дэвид-Кейн

Richard David-Caine
Актёр
Хунг Данте Донг

Хунг Данте Донг

Hung Dante Dong
Актёр
Дольф Лундгрен

Дольф Лундгрен

Dolph Lundgren
Актёр
Билли Клементс

Билли Клементс

Billy Clements
Актёр
Петр Вальчук

Петр Вальчук

Piotr Walczuk
Актёр
Кристофер Рэглэнд

Кристофер Рэглэнд

Christopher Ragland
Актёр

Сценаристы

Крис Батлер

Крис Батлер

Chris Butler
Сценарист
Дэйв Каллахэм

Дэйв Каллахэм

Dave Callaham
Сценарист
Аарон Ни

Аарон Ни

Aaron Nee
Сценарист
Адам Ни

Адам Ни

Adam Nee
Сценарист

Продюсеры

Тодд Блэк

Тодд Блэк

Todd Black
Продюсер
Джейсон Блюменталь

Джейсон Блюменталь

Jason Blumenthal
Продюсер
Робби Бреннер

Робби Бреннер

Robbie Brenner
Продюсер
Девон Франклин

Девон Франклин

DeVon Franklin
Продюсер

Художники

Алекс Камерон

Алекс Камерон

Alex Cameron
Художник
Доминик Кэйпон

Доминик Кэйпон

Dominic Capon
Художник

Монтажёры

Пол Рубелл

Пол Рубелл

Paul Rubell
Монтажёр

Композиторы

Дэниэл Пембертон

Дэниэл Пембертон

Daniel Pemberton
Композитор