Властелины вселенной
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Властелины вселенной

Властелины вселенной (фильм, 2026) смотреть онлайн

2026, Masters of the Universe
Фантастика, Фэнтези18+

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О фильме

Адам, 10-летний принц спланеты Этерния, терпит крушение накосмическом корабле ипопадает наЗемлю. Спустя 15лет принц отправляется народную планету, которая теперь находится подгнётом Скелетора. Чтобы одолеть опасного противника, Адаму предстоит раскрыть своё прошлое, объединить силы ссоюзниками истать Хи-Меном—самым могущественным человеком воВселенной.

Страна
США, Исландия, Австралия, Канада
Жанр
Семейный, Фантастика, Боевик, Приключения, Фэнтези

Рейтинг

6.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Властелины вселенной»