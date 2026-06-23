Властелины вселенной (фильм, 2026) смотреть онлайн
2026, Masters of the Universe
Фантастика, Фэнтези18+
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О фильме
Адам, 10-летний принц спланеты Этерния, терпит крушение накосмическом корабле ипопадает наЗемлю. Спустя 15лет принц отправляется народную планету, которая теперь находится подгнётом Скелетора. Чтобы одолеть опасного противника, Адаму предстоит раскрыть своё прошлое, объединить силы ссоюзниками истать Хи-Меном—самым могущественным человеком воВселенной.
СтранаСША, Исландия, Австралия, Канада
ЖанрСемейный, Фантастика, Боевик, Приключения, Фэнтези
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
- ТНРежиссёр
Трэвис
Найт
- НГАктёр
Николас
Голицын
- Актриса
Морена
Баккарин
- Актёр
Идрис
Эльба
- ЭБАктриса
Элисон
Бри
- Актриса
Кристен
Уиг
- Актёр
Джаред
Лето
- ШРАктриса
Шарлотта
Райли
- Актёр
Джеймс
Пьюрфой
- КМАктриса
Камила
Мендес
- ХБАктёр
Хафтор
Бьёрнсон
- ЙХАктёр
Йоуханнес
Хёйкюр Йоуханнессон
- СЗАктриса
Сашир
Замата
- ССАктёр
Сэм
С. Уилсон
- ДСАктёр
Джон
Сюэ Чжан
- ЭФАктриса
Эр
Фаррелл
- МКАктёр
Макс
Краус
- КВАктёр
Кристиан
Вунипола
- ККАктёр
Келли
Кофлин
- РДАктёр
Ричард
Дэвид-Кейн
- ХДАктёр
Хунг
Данте Донг
- Актёр
Дольф
Лундгрен
- БКАктёр
Билли
Клементс
- ПВАктёр
Петр
Вальчук
- КРАктёр
Кристофер
Рэглэнд
- КБСценарист
Крис
Батлер
- ДКСценарист
Дэйв
Каллахэм
- АНСценарист
Аарон
Ни
- АНСценарист
Адам
Ни
- Продюсер
Тодд
Блэк
- Продюсер
Джейсон
Блюменталь
- Продюсер
Робби
Бреннер
- Продюсер
Девон
Франклин
- АКХудожник
Алекс
Камерон
- ДКХудожник
Доминик
Кэйпон
- ПРМонтажёр
Пол
Рубелл
- ДПКомпозитор
Дэниэл
Пембертон