Wink
Фильмы
Власть страха
Актёры и съёмочная группа фильма «Власть страха»

Актёры и съёмочная группа фильма «Власть страха»

Режиссёры

Филлип Нойс

Phillip Noyce
Режиссёр

Актёры

Дензел Вашингтон

Denzel Washington
АктёрLincoln Rhyme
Анджелина Джоли

Angelina Jolie
АктрисаAmelia Donaghy
Куин Латифа

Queen Latifah
АктрисаThelma
Майкл Рукер

Michael Rooker
АктёрCaptain Howard Cheney
Майк Макглоун

Mike McGlone
АктёрDetective Kenny Solomon (в титрах: Mike McGlone)
Луис Гусман

Luis Guzmán
АктёрEddie Ortiz (в титрах: Luis Guzman)
Лиленд Орсер

Leland Orser
АктёрRichard Thompson
Джон Бенжамин Хикки

John Benjamin Hickey
АктёрDr. Barry Lehman
Бобби Каннавале

Bobby Cannavale
АктёрAmelia's Boyfriend
Эд О’Нил

Ed O'Neill
АктёрDetective Paulie Sellitto

Сценаристы

Джереми Иэкоун

Jeremy Iacone
Сценарист
Джеффри Дивер

Jeffery Deaver
Сценарист

Продюсеры

Мартин Брегман

Martin Bregman
Продюсер
Луис А. Строллер

Louis A. Stroller
Продюсер
Бо Дитл

Bo Dietl
Продюсер

Актёры дубляжа

Сергей Паршин

Актёр дубляжа
Евгения Игумнова

Актриса дубляжа
Ирина Ракшина

Актриса дубляжа
Геннадий Богачёв

Актёр дубляжа
Олег Куликович

Актёр дубляжа

Художники

Клод Паре

Claude Paré
Художник
Одетт Гадури

Odette Gadoury
Художница

Монтажёры

Уильям Хой

William Hoy
Монтажёр

Операторы

Дин Семлер

Dean Semler
Оператор

Композиторы

Крэйг Армстронг

Craig Armstrong
Композитор