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Фильмы
Верные друзья
Актёры и съёмочная группа фильма «Верные друзья»

Актёры и съёмочная группа фильма «Верные друзья»

Режиссёры

Михаил Калатозов

Михаил Калатозов

Режиссёр

Актёры

Василий Меркурьев

Василий Меркурьев

АктёрВасилий Васильевич Нестратов
Борис Чирков

Борис Чирков

АктёрБорис Петрович Чижов
Александр Борисов

Александр Борисов

АктёрАлександр Фёдорович Лапин
Алексей Грибов

Алексей Грибов

АктёрВиталий Григорьевич Нехода
Лилия Гриценко

Лилия Гриценко

АктрисаНаталья Сергеевна
Людмила Шагалова

Людмила Шагалова

АктрисаКатя Синцова
Алексей Покровский

Алексей Покровский

Актёрмладший лейтенант милиции
Юрий Саранцев

Юрий Саранцев

АктёрСережа
Николай Сморчков

Николай Сморчков

АктёрАлексей Мазаев
Георгий Георгиу

Георгий Георгиу

Актёрреферент Нестратова

Сценаристы

Александр Галич

Александр Галич

Сценарист

Продюсеры

Виктор Циргиладзе

Виктор Циргиладзе

Продюсер

Актёры дубляжа

Георгий Вицин

Георгий Вицин

Актёр дубляжа

Операторы

Марк Магидсон

Марк Магидсон

Оператор

Композиторы

Тихон Хренников

Тихон Хренников

Композитор