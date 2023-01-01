Верные друзья (фильм, 1954) смотреть онлайн

Сюжет

Когда-то давно на одной из московских окраин жили три товарища. Прошли годы. Чижик стал известным московским хирургом Чижовым, Сашка - профессором-животноводом Лапиным, Васька - академиком архитектуры Нестратовым. Вспомнив данное когда-то друг другу обещание, верные друзья отправляются в пла�вание по реке на бревенчатом плоту. Для Лапина путешествие оказывается особенно счастливым: он встречает давно любимую женщину.



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