Верные друзья (фильм, 1954) смотреть онлайн
1954, Верные друзья
Мелодрамы, Советские96 мин0+
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Сюжет
Когда-то давно на одной из московских окраин жили три товарища. Прошли годы. Чижик стал известным московским хирургом Чижовым, Сашка - профессором-животноводом Лапиным, Васька - академиком архитектуры Нестратовым. Вспомнив данное когда-то друг другу обещание, верные друзья отправляются в пла�вание по реке на бревенчатом плоту. Для Лапина путешествие оказывается особенно счастливым: он встречает давно любимую женщину.
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Информация
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.4 IMDb
- МКРежиссёр
Михаил
Калатозов
- Актёр
Василий
Меркурьев
- БЧАктёр
Борис
Чирков
- АБАктёр
Александр
Борисов
- АГАктёр
Алексей
Грибов
- Актриса
Лилия
Гриценко
- ЛШАктриса
Людмила
Шагалова
- АПАктёр
Алексей
Покровский
- Актёр
Юрий
Саранцев
- НСАктёр
Николай
Сморчков
- ГГАктёр
Георгий
Георгиу
- АГСценарист
Александр
Галич
- ВЦПродюсер
Виктор
Циргиладзе
- Актёр дубляжа
Георгий
Вицин
- ММОператор
Марк
Магидсон
- ТХКомпозитор
Тихон
Хренников