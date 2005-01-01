Великий рейд
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Великий рейд

Великий рейд (фильм, 2005) смотреть онлайн

7.32005, The Great Raid
Боевики, Драмы127 мин18+

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Сюжет

Январь 1945 года. Молодой рейнджер армии США, полковник Генри Муччи, на которого пал выбор главнокомандующего генерала МакАртура, должен отправиться на Филиппины, чтобы спасти 500 американских военнослужащих, заточенных в лагере смерти Кабанатуан.

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Информация

Страна
Австралия, США
Качество
SD
Жанры
Военные, Боевики, Драмы

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Великий рейд»

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