Великий рейд (фильм, 2005) смотреть онлайн

Сюжет

Январь 1945 года. Молодой рейнджер армии США, полковник Генри Муччи, на которого пал выбор главнокомандующего генерала МакАртура, должен отправиться на Филиппины, чтобы спасти 500 американских военнослужащих, заточенных в лагере смерти Кабанатуан.



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