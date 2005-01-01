Великий рейд (фильм, 2005) смотреть онлайн
7.32005, The Great Raid
Боевики, Драмы127 мин18+
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Сюжет
Январь 1945 года. Молодой рейнджер армии США, полковник Генри Муччи, на которого пал выбор главнокомандующего генерала МакАртура, должен отправиться на Филиппины, чтобы спасти 500 американских военнослужащих, заточенных в лагере смерти Кабанатуан.
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Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ДДРежиссёр
Джон
Дал
- Актёр
Бенджамин
Брэтт
- Актёр
Джеймс
Франко
- Актёр
Мартон
Чокаш
- Актриса
Конни
Нильсен
- Актёр
Джозеф
Файнс
- ДДАктёр
Дейл
Дай
- Актёр
Сэм
Уортингтон
- Актёр
Логан
Маршалл-Грин
- Актёр
Макс
Мартини
- ДКАктёр
Джеймс
Карпинелло
- УБСценарист
Уильям
Б. Брюэр
- ХССценарист
Хэмптон
Сайдс
- Продюсер
Лоуренс
Бендер
- МКПродюсер
Марти
Кац
- Продюсер
Джон
Гордон
- МРПродюсер
Мишель
Раймо
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чонишвили
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- ОПАктриса дубляжа
Ольга
Плетнёва
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- ЛГХудожница
Лиззи
Гардинер
- СЧМонтажёр
Скотт
Честнат
- ПСМонтажёр
Пьетро
Скалия
- ПМОператор
Питер
Мензиес мл.
- ТРКомпозитор
Тревор
Рэбин