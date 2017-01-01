Величайший шоумен
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Величайший шоумен

Величайший шоумен (фильм, 2017) смотреть онлайн

8.82017, The Greatest Showman
Драмы, Мюзикл100 мин12+

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Сюжет

Финеас Тейлор Барнум всегда мечтал войти в историю. И когда, казалось, весь мир обернулся против него, Барнум создает завораживающее представление-сенсацию, которое стало рождением мирового шоу-бизнеса.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Мюзикл, Драмы

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Величайший шоумен»

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