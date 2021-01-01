Вечные
Wink
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Вечные
7.52021, Eternals
Фантастика, Боевики149 мин18+

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Вечные (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Несколько тысячелетий назад космические гиганты Целестиалы отправили на Землю расу вечно молодых созданий с суперспособностями, чтобы те защищали человечество от злодеев Девиантов. Когда все чудовища были повержены, Вечные стали ждать транспортировки на родную планету. Но этого так и не случилось. Зато произошла серия странных землетрясений, заставивших бессмертных по-новому взглянуть на свою миссию.

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Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вечные»

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