Вечные (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Несколько тысячелетий назад космические гиганты Целестиалы отправили на Землю расу вечно молодых созданий с суперспособностями, чтобы те защищали человечество от злодеев Девиантов. Когда все чудовища были повержены, В�ечные стали ждать транспортировки на родную планету. Но этого так и не случилось. Зато произошла серия странных землетрясений, заставивших бессмертных по-новому взглянуть на свою миссию.



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