Вечные (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Несколько тысячелетий назад космические гиганты Целестиалы отправили на Землю расу вечно молодых созданий с суперспособностями, чтобы те защищали человечество от злодеев Девиантов. Когда все чудовища были повержены, В�ечные стали ждать транспортировки на родную планету. Но этого так и не случилось. Зато произошла серия странных землетрясений, заставивших бессмертных по-новому взглянуть на свою миссию.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыФантастика, Боевики, Приключения, Фэнтези
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ХЧРежиссёр
Хлоя
Чжао
- Актриса
Джемма
Чан
- Актёр
Ричард
Мэдден
- Актриса
Анджелина
Джоли
- Актриса
Сальма
Хайек
- КНАктёр
Кумэйл
Нанджиани
- ЛМАктриса
Лия
МакХью
- Актёр
Брайан
Тайри Генри
- Актёр
Ма
Дон-сок
- Актёр
Барри
Кеоган
- ЛРАктриса
Лорен
Ридлофф
- ХЧСценарист
Хлоя
Чжао
- ПБСценарист
Патрик
Берли
- ДКСценарист
Джек
Кёрби
- ВАПродюсер
Виктория
Алонсо
- МБПродюсер
Митчелл
Белл
- Продюсер
Луис
Д’Эспозито
- Продюсер
Кевин
Де Ла Ной
- АБАктриса дубляжа
Александра
Богданович
- ЮРАктёр дубляжа
Юрий
Романов
- МКАктриса дубляжа
Марианна
Коробейникова
- МГАктриса дубляжа
Марина
Гладкая
- ОААктёр дубляжа
Олег
Алмазов
- ОХХудожник
Оливер
Ходж
- СШХудожница
Сэмми
Шелдон
- МСХудожник
Майкл
Стэндиш
- ДТМонтажёр
Дилан
Тиченор
- КВМонтажёр
Крэйг
Вуд
- БДОперато�р
Бен
Дэвис
- Композитор
Рамин
Джавади