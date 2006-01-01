Вавилон (фильм, 2006) смотреть онлайн

Сюжет

Драма-лауреат «Золотого глобуса» от Алехандро Гонсалеса Иньярриту о том, как переплетены судьбы людей в разных точках земного шара.



Фильм параллельно рассказывает три истории. Супруги Ричард и Сьюзан отправляются в Марокко за новыми впечатлениями. Во время поездки в Сьюз�ан попадает шальная пуля: мальчишка-пастух случайно открыл огонь по туристическому автобусу. В это время няня-мексиканка решает отвезти детей Сьюзан и Ричарда на свадебное торжество в родной стране, и это маленькое путешествие приводит к неожиданным последствиям. Параллельно с этими событиями на другом конце света глухая японская девушка Чиеко начинает странно себя вести из-за самоубийства матери.



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