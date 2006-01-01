Вавилон (фильм, 2006) смотреть онлайн
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Сюжет
Драма-лауреат «Золотого глобуса» от Алехандро Гонсалеса Иньярриту о том, как переплетены судьбы людей в разных точках земного шара.
Фильм параллельно рассказывает три истории. Супруги Ричард и Сьюзан отправляются в Марокко за новыми впечатлениями. Во время поездки в Сьюз�ан попадает шальная пуля: мальчишка-пастух случайно открыл огонь по туристическому автобусу. В это время няня-мексиканка решает отвезти детей Сьюзан и Ричарда на свадебное торжество в родной стране, и это маленькое путешествие приводит к неожиданным последствиям. Параллельно с этими событиями на другом конце света глухая японская девушка Чиеко начинает странно себя вести из-за самоубийства матери.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Алехандро
Гонсалес Иньярриту
- Актёр
Брэд
Питт
- Актриса
Кейт
Бланшетт
- Актёр
Гаэль
Гарсиа Берналь
- К�ЯАктёр
Кодзи
Якусё
- Актриса
Ринко
Кикути
- АБАктриса
Адриана
Барраса
- Актриса
Эль
Фаннинг
- Актёр
Нэйтан
Гэмбл
- Актёр
Майкл
Пенья
- ККАктёр
Клифтон
Коллинз мл.
- ГАСценарист
Гильермо
Арриага
- Сценарист
Алехандро
Гонсалес Иньярриту
- Продюсер
Стив
Голин
- Продюсер
Джон
Килик
- ААПродюсер
Ахмед
Абуноум
- ЮДАктёр дубляжа
Юрий
Деркач
- ОПАктриса дубляжа
Ольга
Плетнёва
- ЛГАктриса дубляжа
Людмила
Гнилова
- ЭМАктриса дубляжа
Элиза
Мартиросова
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- МУХудожник
Майкл
Уилкинсон
- ДКМонтажёр
Дуглас
Крайс
- СММонтажёр
Стивен
Миррионе
- РПОператор
Родриго
Прието
- ГСКомпозитор
Густаво
Сантаолалья