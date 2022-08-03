Варкрафт
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Варкрафт

Фильм Варкрафт (2016)

9.32016, Warcraft
Фэнтези, Приключения118 мин12+

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О фильме

Зрелищная борьба орков и людей за Азерот. Звезда «Альфа Дога» Бен Фостер в экранизации культовой онлайн-игры.

Мир Азерота столетиями оберегают неприступные стены Штормграда, великие маги и храбрые рыцари. Покой людей внезапно нарушают кровожадные орки, которые лавиной текут через Темный портал и убивают местных жителей без разбора. Тем временем рыцарь Андуин Лотар узнает, что некоторые орки, которые не поддались колдовству темного шамана, хотят избежать войны и найти новый дом. Однако таких меньшинство, все остальные представители расы жаждут крови, и теперь Штормград ждет самая безжалостная битва за историю человечества.

Удастся ли Лотару договориться с миролюбивыми орками, чтобы защитить родной дом и противостоять древнему злу?

Страна
Китай, США, Канада, Япония
Жанр
Боевик, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
118 мин / 01:58

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Варкрафт»