Фильм Варкрафт (2016)

Зрелищная борьба орков и людей за Азерот. Звезда «Альфа Дога» Бен Фостер в экранизации культовой онлайн-игры.



Мир Азерота столетиями оберегают неприступные стены Штормграда, великие маги и храбрые рыцари. Покой людей внезапно нарушают кровожадные орки, которые лавиной текут через Темный портал и убивают местных жителей без разбора. Тем временем рыцарь Андуин Лотар узнает, что некоторые орки, которые не поддались колдовству темного шамана, хотят избежать войны и найти новый дом. Однако таких меньшинство, все остальные представители расы жаждут крови, и теперь Штормград ждет самая безжалостная битва за историю человечества.



Удастся ли Лотару договориться с миролюбивыми орками, чтобы защитить родной дом и противостоять древнему злу?

