Фильм Варкрафт (2016)
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О фильме
Зрелищная борьба орков и людей за Азерот. Звезда «Альфа Дога» Бен Фостер в экранизации культовой онлайн-игры.
Мир Азерота столетиями оберегают неприступные стены Штормграда, великие маги и храбрые рыцари. Покой людей внезапно нарушают кровожадные орки, которые лавиной текут через Темный портал и убивают местных жителей без разбора. Тем временем рыцарь Андуин Лотар узнает, что некоторые орки, которые не поддались колдовству темного шамана, хотят избежать войны и найти новый дом. Однако таких меньшинство, все остальные представители расы жаждут крови, и теперь Штормград ждет самая безжалостная битва за историю человечества.
Удастся ли Лотару договориться с миролюбивыми орками, чтобы защитить родной дом и противостоять древнему злу?
Рейтинг
- Режиссёр
Дункан
Джонс
- Актёр
Трэвис
Фиммел
- Актриса
Пола
Пэттон
- Актёр
Бен
Фостер
- Актёр
Доминик
Купер
- Актёр
Тоби
Кеббелл
- БШАктёр
Бен
Шнетцер
- Актёр
Роберт
Казински
- Актёр
Клэнси
Браун
- ДУАктёр
Дэниэл
У
- РНАктриса
Рут
Негга
- ЧЛСценарист
Чарльз
Ливитт
- Сценарист
Дункан
Джонс
- Продюсер
Стюарт
Фенеган
- АГПродюсер
Алекс
Гартнер
- Продюсер
Джон
Дж. Джашни
- Продюсер
Чарльз
Ровен
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- Актриса дубляжа
Марьяна
Спивак
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- ХДХудожница
Хелен
Джарвис
- РМХудожник
Род
МакЛин
- УЛХудожник
Уильям
Лэдд Скиннер
- МСХудожница
Майес
С. Рубео
- ПХМонтажёр
Пол
Хирш
- СДОператор
Саймон
Дагган
- Композитор
Рамин
Джавади