Биография

Роберт Казински – популярный английский актер и модель. Известен зрителям по фильмам «Тихоокеанский рубеж» и «Команда мечты». Будущий актер родился в Англии в 1983 году в семье еврейских эмигрантов. Он отлично говорит на иврите, сначала учился в школе «Хова», а затем занимался в школе актерства Гилфорда. В качестве сценического псевдонима артист взял одно из имен своего деда. Казински как актер дебютировал в 2005 году в известной детской передаче «Шоу Бэзила Браша» на CBBC. Затем он работал в нескольких проектах, но известность ему принесла роль Шона Слейтера в сериале «Жители Ист-Энда». Не обошел он своим вниманием и театр, сыграл в постановках «Багси Мэлоун» и «Сон в летнюю ночь». Актерская карьера Казински складывается непросто из-за его сложного характера и постоянно вспыхивающих на этом фоне скандалов. Среди удачных ролей следует выделить следующие фильмы с Робертом Казински: «Красные хвосты», «Братья и сестры», «Варкрафт». Свою лепту в популярность актера внесла его работа в вампирском сериале «Настоящая кровь». К сожалению, из-за причин личного характера он отказался от перспективной роли в фильме «Хоббит». Сейчас Казински продолжает сниматься в кино и рекламе, подрабатывает моделью. Артист пока не женат, детей нет.