Ван Гог. На пороге вечности
Ван Гог. На пороге вечности

Ван Гог. На пороге вечности (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, At Eternity's Gate
Драма106 мин18+

О фильме

Драматическая картина художника и режиссера Джулиана Шнабеля сосредоточивается на последних годах мятежного гения Винсента Ван Гога. Живописец покидает серый Париж и отправляется в Арль, где пишет свои самые известные полотна, ссорится с Гогеном и переходит черту, отделявшую его от безумия.

Страна
США, Франция, Великобритания, Швейцария, Ирландия
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
106 мин / 01:46

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ван Гог. На пороге вечности»