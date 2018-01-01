Ван Гог. На пороге вечности (фильм, 2018) смотреть онлайн

Драматическая картина художника и режиссера Джулиана Шнабеля сосредоточивается на последних годах мятежного гения Винсента Ван Гога. Живописец покидает серый Париж и отправляется в Арль, где пишет свои самые известные полотна, ссорится с Гогеном и переходит черту, отделявшую его от безумия.



Ван Гог смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.