Ван Гог. На пороге вечности (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, At Eternity's Gate
Драма106 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Драматическая картина художника и режиссера Джулиана Шнабеля сосредоточивается на последних годах мятежного гения Винсента Ван Гога. Живописец покидает серый Париж и отправляется в Арль, где пишет свои самые известные полотна, ссорится с Гогеном и переходит черту, отделявшую его от безумия.
Ван Гог смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.9 IMDb
- Режиссёр
Джулиан
Шнабель
- Актёр
Уиллем
Дефо
- Актёр
Руперт
Френд
- Актёр
Оскар
Айзек
- Актёр
Мадс
Миккельсен
- МААктёр
Матьё
Амальрик
- Актриса
Эмманюэль
Сенье
- НААктёр
Нильс
Ареструп
- АКАктриса
Анн
Косиньи
- Актриса
Амира
Касар
- Актёр
Венсан
Перес
- ЖКСценарист
Жан-Клод
Каррьер
- Сценарист
Джулиан
Шнабель
- ЧАПродюсер
Чарльз
Антониоз
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- ВПАктёр дубляжа
Владимир
Паляница
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- КМХудожница
Карен
Мюллер Серро
- СВХудожница
Сесиль
Ватело
- Монтажёр
Джулиан
Шнабель
- БДОператор
Бенуа
Деломм