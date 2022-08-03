В Кейптаунском порту… (фильм, 2019) смотреть онлайн

22 июня 1945 года на Сахалине происходит перестрелка между молодым моряком и двумя конвоирами. Каждый из них уверен, что в живых остался лишь он один, а на деле Моряку, Пахану и Салажонку предстоит пройти еще множество испытаний, и однажды, спустя полвека, судьбы героев вновь пересекутся.

