В Кейптаунском порту…
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В Кейптаунском порту…

В Кейптаунском порту… (фильм, 2019) смотреть онлайн

7.12019, В Кейптаунском порту…
Драма102 мин18+

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О фильме

22 июня 1945 года на Сахалине происходит перестрелка между молодым моряком и двумя конвоирами. Каждый из них уверен, что в живых остался лишь он один, а на деле Моряку, Пахану и Салажонку предстоит пройти еще множество испытаний, и однажды, спустя полвека, судьбы героев вновь пересекутся.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «В Кейптаунском порту…»