В Кейптаунском порту… (фильм, 2019) смотреть онлайн
7.12019, В Кейптаунском порту…
Драма102 мин18+
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О фильме
22 июня 1945 года на Сахалине происходит перестрелка между молодым моряком и двумя конвоирами. Каждый из них уверен, что в живых остался лишь он один, а на деле Моряку, Пахану и Салажонку предстоит пройти еще множество испытаний, и однажды, спустя полвека, судьбы героев вновь пересекутся.
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.2 IMDb
- Режиссёр
Александр
Велединский
- Актёр
Евгений
Ткачук
- Актёр
Владимир
Стеклов
- Актёр
Александр
Робак
- Актёр
Юрий
Кузнецов
- Актёр
Сергей
Сосновский
- СХАктриса
Светлана
Хомич
- АПАктриса
Ангелина
Притуманова
- Актриса
Анфиса
Черных
- Актёр
Виталий
Кищенко
- Актёр
Юрий
Ваксман
- Сценарист
Александр
Велединский
- ВППродюсер
Владимир
Поляков
- ВИПродюсер
Владимир
Игнатьев
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- ЕУПродюсер
Евгений
Улюшкин
- АНОператор
Андрей
Найденов
- АЗКомпозитор
Алексей
Зубарев