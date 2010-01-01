Уолл Стрит: Деньги не спят (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

Отмотавший срок бывший рейдер Гордон Гекко выходит из тюрьмы в новый мир, стоящий на пороге финансового кризиса. Он — динозавр, чьи методы устарели, а репутация играет дурную службу. Но именно его выбирает в партнеры молодой трейдер Джейкоб Мур.



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