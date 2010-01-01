Уолл Стрит: Деньги не спят (фильм, 2010) смотреть онлайн
9.22010, Wall Street: Money Never Sleeps
Драмы, Мелодрамы127 мин18+
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Сюжет
Отмотавший срок бывший рейдер Гордон Гекко выходит из тюрьмы в новый мир, стоящий на пороге финансового кризиса. Он — динозавр, чьи методы устарели, а репутация играет дурную службу. Но именно его выбирает в партнеры молодой трейдер Джейкоб Мур.
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Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Оливер
Стоун
- Актёр
Майкл
Дуглас
- Актёр
Шайа
ЛаБаф
- Актёр
Джош
Бролин
- Актриса
Кэри
Маллиган
- Актёр
Фрэнк
Ланджелла
- ВФАктриса
Ванесса
Ферлито
- ТБАктёр
Томас
Белесис
- Актёр
Илай
Уоллак
- Актриса
Сьюзен
Сарандон
- РСАктёр
Ричард
Стрэттон
- Сценарист
Аллан
Лоб
- СУСценарист
Стэнли
Уайзер
- Сценарист
Оливер
Стоун
- ЭКПродюсер
Эрик
Копелофф
- Продюсер
Эдвард
Р. Прессман
- АКПродюсер
Алессандро
Камон
- СДПродюсер
Селия
Д. Костас
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- ПДХудожник
Пол
Д. Келли
- ЭМХудожница
Эллен
Мирожник
- ДБМонтажёр
Дэвид
Бреннер
- РПОператор
Родриго
Прието
- КАКомпозитор
Крэйг
Армстронг