Уолл Стрит: Деньги не спят
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Уолл Стрит: Деньги не спят

Уолл Стрит: Деньги не спят (фильм, 2010) смотреть онлайн

9.22010, Wall Street: Money Never Sleeps
Драмы, Мелодрамы127 мин18+

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Сюжет

Отмотавший срок бывший рейдер Гордон Гекко выходит из тюрьмы в новый мир, стоящий на пороге финансового кризиса. Он — динозавр, чьи методы устарели, а репутация играет дурную службу. Но именно его выбирает в партнеры молодой трейдер Джейкоб Мур.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Уолл Стрит: Деньги не спят»

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