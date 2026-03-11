Убийство на яхте (фильм, 2019) смотреть онлайн
2019, Murder Mystery
Детектив, Комедия16+
После 15 лет брака американская супружеская пара Ник и Одри Шпиц, полицейский и парикмахерша, наконец-то отправляется в отпуск в Европу. В самолёте супруга умудряется познакомиться с английским аристократом, и тот приглашает их с мужем провести время на яхте дяди — известного миллиардера. Супруги Шпиц оказываются в высшем обществе в окружении невиданной роскоши, когда вдруг престарелого главу семейства убивают при загадочных обстоятельствах. Мотивы есть у всех присутствующих, но французский детектив решает, что главные подозреваемые — американцы, при этом большая любительница детективов Одри видит в этой ситуации главное приключение своей жизни.
6.4 КиноПоиск
6.1 IMDb
- КНРежиссёр
Кайл
Ньюачек
- Актёр
Адам
Сэндлер
- Актриса
Дженнифер
Энистон
- Актёр
Люк
Эванс
- ТСАктёр
Теренс
Стэмп
- Актриса
Джемма
Артертон
- ДУАктёр
Дэвид
Уоллиамс
- ДБАктёр
Дэни
Бун
- ДКАктёр
Джон
Кани
- Актёр
Адиль
Ахтар
- Актёр
Оулавюр
Дарри Оулафссон
- ЛХАктёр
Луис
Херардо Мендес
- СКАктриса
Сиори
Куцуна
- ЭГАктёр
Эрик
Гриффин
- СБАктриса
Суфе
Брэдшоу
- Актриса
Джеки
Сэндлер
- Актёр
Аллен
Коверт
- ЛКАктриса
Ли
Килтон
- ССАктриса
Сэди
Сэндлер
- ССАктриса
Санни
Сэндлер
- АБАктриса
Андреа
Бендеуолд
- МПАктриса
Мелисса
Полсон
- АСАктёр
Андре
Симоно
- ДБАктриса
Джуд
Бени
- ССАктёр
Саймон
Синн
- ЛМАктриса
Лиа
Мариано
- АДАктёр
Андреа
Доленте
- ДВАктёр
Джозеф
Векси
- ЭНАктриса
Элиа
Николс
- МБАктёр
Мишель
Бевилакуа
- РЛАктёр
Райли
Леннон Найс
- ЭРАктриса
Эмили
Россо
- МФАктёр
Масси
Фурлан
- ПБАктёр
Патрик
Баби
- МБАктёр
Маурицио
Буссо
- ББАктёр
Брендин
Браун
- ЭКАктриса
Элен
Кардона
- ЭКАктёр
Эрик
Кларк
- РГАктёр
Рафаэль
Грош-Харви
- КХАктёр
Кристофер
Хэйес
- ПХАктриса
Пилар
Холлэнд
- МДАктёр
Майк
Джозеф
- ФНАктёр
Фред
Нгуен Кхан
- ХМАктриса
Хелена
Мари Патт
- ЧРАктриса
Чантал
Раймондо
- Сценарист
Джеймс
Вандербилт
- Продюсер
Дженнифер
Энистон
- ДБПродюсер
Джон
Бернард
- ББПродюсер
Бэрри
Бернарди
- ДБПродюсер
Дэн
Булла
- ТКМонтажёр
Том
Костэйн
- АМОператор
Амир
М. Мокри
- РГКомпозитор
Руперт
Грегсон-Уильямс