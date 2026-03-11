Убийство на яхте (фильм, 2019) смотреть онлайн

После 15 лет брака американская супружеская пара Ник и Одри Шпиц, полицейский и парикмахерша, наконец-то отправляется в отпуск в Европу. В самолёте супруга умудряется познакомиться с английским аристократом, и тот приглашает их с мужем провести время на яхте дяди — известного миллиардера. Супруги Шпиц оказываются в высшем обществе в окружении невиданной роскоши, когда вдруг престарелого главу семейства убивают при загадочных обстоятельствах. Мотивы есть у всех присутствующих, но французский детектив решает, что главные подозреваемые — американцы, при этом большая любительница детективов Одри видит в этой ситуации главное приключение своей жизни.

